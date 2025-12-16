覆議之後還有不副署？憲政分權體制的崩解

行政院長卓榮泰宣布，對於立法院三讀通過的《財政收支劃分法》修正案不予副署，導致該法案無法施行。此舉不僅創下了中華民國憲政史上最惡劣的案例，更暴露了賴卓體制在面對國會制衡，所採取的一種粗暴且藐視憲法程序的權力傲慢。從頻繁使用覆議權，到如今直接以「不副署」變相否決國會，民進黨正將台灣分權分立的憲政精神，推向崩解的邊緣。

在現行《憲法增修條文》下，行政院對於立法院通過的法律案，若認為窒礙難行，其制衡手段是覆議權。當覆議案被國會否決，多數同意維持原決議後，《憲法》規定行政院長「應即接受該決議」。這條文明確劃定了行政與立法之間的權力邊界，確保了立法權在終局程序上的尊嚴與效力。如今，台灣卻面臨憲法義務遭棄守，副署權被當武器的險惡局面。

賴政府上任以來，卓榮泰不但成為史上「最常覆議」的閣揆，如今進一步將「副署權」這個原本具有程序性、義務性的設計，武器化為實質上的「行政否決權」。副署，是行政院長對法律執行負責的憲法義務，而非對法律內容進行最後把關的審查權。一旦行政院將法律爭議程序走完，即覆議遭否決便應進入執行的階段。

卓榮泰以「不副署」來阻擋國會通過的法案，其本質是公然拒絕履行憲法義務，等同於周知天下「立法權三讀通過的法律，只有在行政權首肯之下，才能具備法律生命。」這不僅徹底否定了覆議機制的制度意義，更是對國會民意的一次赤裸裸的羞辱。

此次憲政危機的根本原因在於行政、立法兩權對立，而原本應居間仲裁的憲法法庭卻處於失能狀態。究其責，賴清德總統作為憲政機關的主要提名人，握有為國舉才的權利與責任，卻迄今未能積極作為，提出讓朝野都信服的人選，補足大法官缺額，導致憲政仲裁功能形同虛設。大法官缺位，府院悄悄逾越，自行當起大法官。

賴清德總統不僅公開表態支持卓榮泰的違憲之舉，更在黨內會議中先行定調其合憲性。這使得總統在事實上取代了憲法法庭的地位，自行擔任了憲政爭議的最終大法官。這種雙重逾越的結合，形成了對分權制衡體系最致命的打擊。意即總統不補足大法官，司法仲裁機制失靈。行政院長拒絕副署，讓立法權的終局性被行政權推翻。

當行政院長一個人就可以以「不副署」否決擁有民意基礎的整個立法院的決議時，我們必須嚴肅質問，在台灣代議政治的價值與憲法分權的原則，還剩下多少實質意義？台灣的憲政爭議長久以來聚焦於總統幾乎有權無責。如今，賴卓體制知法玩法，將總統的權力無限擴張，同時賦予行政院長逃避法律執行義務的特權。萊爾校長的民主列車不是沒有油無法前進而已，根本是嚴重倒退嚕。

當執政者選擇將程序性設計武器化，用來對抗國會，將是極為危險的信號。惡例一開，不但政黨輪替後隨時可能遭到反噬，政黨之爭機關算盡，真正付出代價的是我們原本引以為傲的台灣民主。

