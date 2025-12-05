覆議八度遭否決 卓榮泰：違反議事倫理政院沒有必須執行的壓力

行政院長卓榮泰接受媒體聯訪。資料照片行政院提供



行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案今(12/5)日遭藍白聯手否決，行政院長卓榮泰受訪時表示，不要以為把國人的眼睛耳朵蒙起來、埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，對於這種不經正常的議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

卓榮泰下午出席「114年全國消防志工菁英頒獎表揚活動」，會前媒體詢問怎麼看《財劃法》又被國會否決?他回應說，其實從立法院拒絕安排行政院到立法院做報告，執意表決，大概知道結果會是如此，不過，最近一直以來國會審查法案不經討論、逕付二讀、強行表決，審查覆議案不經報告、不用答詢、也強行表決，這就是要讓真相無法呈現在國人面前。

他指出，行政院報告會把《財劃法》錯誤的內容向國會說明、讓國人清楚，答詢會讓整個爭議更為清楚而明白，但是國會拒絕這樣的程序跟結果。不要以為把國人的眼睛耳朵蒙起來、埋在沙子裡，大家就會願意成為一隻鴕鳥，對於這種不經正常議事程序、違反議事倫理的任何決議，行政院沒有必須執行的壓力。

