覆議八連敗 空轉內閣黔驢技窮

（圖／本報系資料照）

行政院長卓榮泰所提「《財政收支劃分法》再修版」覆議案，5日遭到立法院否決，這不僅是卓榮泰就任1年半以來的「八連敗」，覆議次數更直逼過去76年「13次覆議案」的總和。但行政院仍強硬表示，不會也不能執行違法的法案。看來卓內閣將繼續成為「空轉內閣」。

從《立法院職權行使法》、《刑法》修正條文、《憲法訴訟法》、《選罷法》修正、114年度總預算案、《財劃法》修正、《警察人員人事條例》修正，到最新的《財劃法》再修版，雖然法條不同，覆議理由不同，但民進黨背後的政治邏輯是完全一致，「醜化國會、攻擊在野、焦土對抗」，並為2026及2028年大選抹黑抹紅累積相罵本，最後付出的代價就是台灣的團結與進步。

大罷免大失敗後，「賴卓體制」施政滿意度跌到谷底，賴總統展現難得的謙卑，啟動人事改組，承諾調整施政順序，但好不容易民調稍微回升，就又故態復萌，卓揆公開揚言要對《財劃法》再修版「全面迎戰」。

其實行政院覆議、釋憲都只是憲政程序的「過水」罷了，最終的劇本就是「公投綁大選」，「從大罷免到大公投」，民進黨要用所謂「更大的民主」翻轉代議政治的民主程序，繼續操弄民粹主義，操弄政治對抗。

卓榮泰從過去善於溝通的「卓蘋果」，到現在變成好鬥成性的「戰狼閣揆」，民進黨無意化解朝野僵局，無意解決執政困境，持續製造敵意螺旋，持續製造社會撕裂。

賴清德在擔任台南市長與行政院長時，都曾大聲疾呼要修改《財劃法》富中央窮地方的沉痾；但當上總統後，卻始終頑抗修法，稱「現行《財劃法》是最好版本」，更將財政收支「垂直分配」、「水平分配」的專業討論當成政治對抗的工具與籌碼。

立院三讀通過《財劃法》修法後，行政院更是機關算盡，苛扣地方「一般性補助款」、「計畫型補助款」，中央集權又集錢，在野黨也才會有「《財劃法》再修版」的反制。行政院好不容易提出政院版《財劃法》，財長卻坦承「算不出各縣市試算表」，直接戳破卓內閣的犀牛皮。

「八度覆議，八度失敗」代表卓榮泰的重大政策不受民意機關信任，在民主國家恐怕早就「下台八次」，以負起政治責任，堅持施政專業，捍衛執政尊嚴。但「責任」、「專業」、「尊嚴」顯然不在民進黨的字典裡面。

「衝突、妥協、進步」是陳水扁信奉的政治信條，更是突破少數困境的政治巧門，衝突只是策略手段，創造妥協的契機，進步才是真正的戰略目標；賴卓只學到衝突的皮毛，卻繼續在「政治牢籠」裡黔驢技窮而沾沾自喜。（作者為東吳大學政治系兼任助理教授）