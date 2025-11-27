覆議可能失敗為何還提？ 卓榮泰：希望有時間來討論院版《財劃法》

行政院長卓榮泰今日於行政院記者會中表示要對《財劃法》修正案提覆議。李政龍攝



行政院長卓榮泰接受謝震武主持的《新聞面對面》節目專訪今(11/27)晚播出，被問及已有7次覆議失敗，明知這次《財劃法》修正案覆議也不會通過，為何還要提?卓榮泰回應說，覆議沒通過還是會跟之前一樣送到大法官解釋，但這次覆議他有一種期待，就是能不能在覆議的期間，有時間去審視我們的院版，因為覆議的時間有15天，能不能有這個時間去審視院版《財劃法》。

卓榮泰表示，他也常說過一句話，叫做在動盪中平衡、在衝突中進步，過去這500多天就是這樣，非常的動蕩，但是他們取一個平衡，有一些衝突，希望能夠有所進步，所以他那天說「行政院會全面迎戰」，大家不用誤會，他說全面迎戰是會提出一個院版《財劃法》全部來跟你談，而不是單一條、兩條來跟你談，公式錯了算公式、水平的算水平、垂直的算垂直，是全部來跟你談。

卓榮泰說，他們也知道，覆議如果依照過去7次的話，結果大家可想而知，那覆議的結果依照《憲法》增修條文，行政院長、行政院必須接受，沒有其他的選項，所以過去7次是把它送到大法官去解釋，這次如果再不接受，也是這樣走。

他指出，覆議結果會不會產生更多的改變，就目前來講，覆議當然會努力，但這次的覆議他還有期待，第一個期待是能不能在覆議的期間，由時間去審視我們的院版，因為覆議的時間有15天，能不能有這個時間去審視這個院版《財劃法》。第2個，現在立法院執政黨黨團也提出了一個關於345億這個公式錯誤的一個暫行條例，覆議期間能不能去審這個暫行條例?從後法優於前法的觀念來看，能不能這麼做?提供這個空間，把時間空間拉出來，看看能不能這麼做，如果可以這麼做的話，「我還是抱著一絲希望，協商不到根本絕望，不會放棄協商」。

