覆議未讓政院說明 卓榮泰：這是掩蓋事實的做法

行政院長卓榮泰。資料照片行政院提供



行政院提出的《財劃法》覆議案遭藍白聯手否決，行政院長卓榮泰今(12/5)日表示，照道理覆議的程序在今天表決之前，應該安排行政院去報告，報告之後質詢備詢，之後才能夠做表決，報告時行政院會將詳細的內容說明，真理愈辯愈明、不辯不明，而不讓行政院去報告是一種掩蓋事實的做法。

卓榮泰今日接受《寶島全世界》節目專訪，主持人詢問《財劃法》覆議被否決，卓榮泰說，上次《財劃法》行政院就說公式計算錯誤，會造成離島分配不均，水平分配造成各縣市富的越富、窮的沒有變富，還有垂直分配地方把中央拿走4165億，卻沒有帶走任何一項地方該做的事情，中央沒有能力這樣做，所以提出覆議，上次的覆議有去立法院報告，但他們對覆議內容不聞不問，所以被否決，造成345億沒有辦法分配的錯誤。

廣告 廣告

他說，覆議是要告訴他說，這個法律哪裡錯了、哪裡不合理、哪裡窒礙難行，這次是變本加厲，連報告都不讓去，真理只有越辯越明，不敢把真相擺在國人面前，不讓國人知道這個內容不當就是掩蓋事實，這個最新修正版的《財劃法》會讓整個政府的債務增加，會違反《公債法》15%上限達到17.1%，行政院不可能違法編列總預算。

卓榮泰指出，一般民眾不瞭解《財劃法》，但是對國家的影響是如果依照今天被否決的《財劃法》，政府會違法，如果不舉債那麼多的話，就是排擠到一般年度預算，就必須把明年3兆350億的年度預算中，把它減掉超過20%，就會影響到科技預算、AI建設、許多軌道公路的公共建設、產業的建設也會停滯，還有4年1000億的防洪治水建設等等。

他感嘆，院版《財劃法》包括國民黨地方政府、立委柯志恩等人也認為比較細緻，但是個別委員擋不過黨團的意思，黨團決定一切，他也跟立法院韓院長說明過這件事情，他也願意把時間讓出來，讓行政院有點時間去做，但是他們也不讓政院版《財劃法》有機會進到立法院討論，即使院版《財劃法》是比較公平、比較合理的。

更多太報報導

【更新】《財劃法》覆議遭否決 卓榮泰：違反議事倫理政院沒有必須執行的壓力

【更新】財劃法覆議案遭藍白否決 民進黨團：中央要多舉債5千多億「把下一代推去當人肉信用卡」

卓內閣八連敗！藍白聯手否決《財劃法》再修版覆議