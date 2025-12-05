覆議案將8度被退回 綠黨團曝藍白為何不邀院長報告：當然不用老師幫訂正

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院針對再修版《財劃法》提出覆議，今（5）日將在立法院會表決。不過，藍委已預告將投下反對票，再次退回覆議案。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，藍白不邀卓榮泰來說明覆議案，就是因為第二次考試還出相同的錯，當然不用老師幫忙訂正，重讀上次的覆議案報告就好了；不過，他也痛批，可預計覆議案將第8次被否決，這樣的立法品質，簡直把立法院當馬戲團。

針對立法院14日三讀通過再修版財劃法，行政院會上月27日通過部分條文覆議案，理由包括立法程序悖離公開透明與討論原則、中央政府財政健全嚴重受衝擊、院版財劃法可解決問題。

鍾佳濱今早在立法院受訪表示，可預期財劃法覆議案會像前7次一樣無法通過，現在藍白掌握國會多數已經到了肆無忌憚、想做什麼就是做什麼的境界，包括沒收討論、過水協商、黑箱表決，目的就是要逃避民意監督，民意已開始集結，開始反制在野黨的倒行逆施，像已傳出要對憲法訴訟法進行公投。

鍾佳濱提及，在野黨口口聲聲說，卓榮泰創下8次覆議紀錄，把覆議當兒戲，但前面7次就有3個重要法案，包括《立職法》去年被憲法法庭宣告違憲，《憲訴法》被民團發起要公投，而《財劃法》也是二度修法，被行政院二次提出覆議。

針對藍白不讓卓榮泰赴立院報告覆議案，鍾佳濱說，理由很簡單，這次國眾11月14號通過的財劃法版本，裡面仍保有去年12月20日相同的錯誤，「試想，你的考卷考第二次還是犯同樣的錯誤，你當然認為老師不用幫你訂正啊」，所以他們今天只要再重讀一遍卓院長上次的覆議案報告，就知道錯誤在哪。

鍾佳濱痛批，藍白根本不在意覆議案會不會通過，只在意怎麼不讓錯誤被攤在陽光下，這樣的立法品質，簡直把立法院當馬戲團，真的是沒有下限。

