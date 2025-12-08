覆議案遭否決後拒執行法律？黃國昌：卓榮泰稱帝、行政濫權將毀「台灣民主」
【警政時報 包克明／臺北報導】《財政收支劃分法》覆議案日前在立法院以59：50遭否決後，行政院長卓榮泰竟公開宣稱行政院「不用執行立法院三讀通過的版本」。此言一出，引爆各界譁然。民眾黨立院黨團今(8)日上午召開記者會，總召黃國昌、副總召張啓楷、宜蘭縣黨部主委陳琬惠以及成大法律系教授許忠信均強烈抨擊卓榮泰「違憲、違法、霸凌地方」，更直指賴清德與卓榮泰「聯手稱帝」，將台灣民主法治推向崩壞邊緣。
黃國昌指出，法治國家最基本原則是行政機關必須依法行政，總統與行政院長不能挑選自己喜歡的法律遵守。他痛批賴清德與卓榮泰正摧毀民主憲政，「如果行政院可以挑著執行，那全國人民是否也可以挑著遵守法律？」
黃國昌質疑卓榮泰以「立院未邀請報告」為拒執行理由，全然違背行政法與憲法精神，更指出立法院三黨團協商一致同意不邀行政院長報告，民進黨黨團幹部名字都在結論上，「卓榮泰不如先問柯建銘和鍾佳濱為何同意？」
黃國昌表示，《財劃法》修法是為矯正六都與非六都長期失衡，地方政府獲配金額全面增加，可提升地方財政自主。然而行政院卻在覆議案遭否決後，片面大幅砍削地方補助。
民眾黨團指出，其中嘉義市原應因修法自66億元增至203億元，卻被行政院砍到僅剩69億元。宜蘭縣本應因修法增加56億元，卻遭砍掉一般性補助與計畫性補助，總計近 78.67 億元。
獲民眾黨正式徵召代表參選2026 宜蘭縣長的宜蘭縣黨部主委陳琬惠痛批，「這根本是霸凌地方、霸凌宜蘭！」呼籲民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表態是否支持行政院剝奪宜蘭資源。
民眾黨立院黨團副總召張啓楷也指出，修法明定不得任意苛扣補助款，但行政院卻反向砍補助，影響範圍涵蓋包括台中捷運藍線、學校營養午餐、教室水電費及防洪治水計畫等。他痛批，「再窮不能窮孩子，總統可以這樣對待人民嗎？」並質疑民進黨縣市首長是否願向選民交代，「你們支持卓榮泰把地方的錢收回中央嗎？」
成大法律系教授許忠信則指出，卓榮泰行為涉及「三違」。一、違憲：憲法增修條文規定覆議案若遭立院否決，行政院長「應即接受」，拒執行即違憲；二、違法：違反《公務員服務法》第1條，監察院應啟動彈劾程序；三、唯我獨尊：以個人意志凌駕法治，開啟危險的獨裁前例。
許忠信強調，中興法律系教育絕對正確，但行為卻明顯違反憲法精神，是典型的「唯我獨尊式獨裁」。
黃國昌透露，許多法律學者對此事感到震驚，「不敢相信民進黨會做這種事」。他呼籲賴清德與卓榮泰「懸崖勒馬」，並宣示民眾黨團將追究政治與法律責任到底。
更多警政時報報導
【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款
《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光
其他人也在看
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 196
中共不會等到2027才攻台？張榮恭示警：台灣情勢這樣變，才有和平機會
總統賴清德近日接受《紐約時報》專訪，被問及北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，賴清德表示，台灣必須做最壞的打算，最好的準備。對此，國民黨副主席張榮恭在廣播節目《飛碟午餐尹乃菁時間》表示，美國學界和軍方的判斷是2027年中國將會完成全面攻台的準備。問題在於若中國現在尚未擁有全面攻台能力，此時台灣正式宣布獨立，中國根本不會等到2027年才攻台，很可能立刻......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 193
大跳「小蘋果」 鄭麗文、許淑華熱舞狂「搖勒」
國民黨中彰投黨慶，黨主席鄭麗文上午到南投，跟縣長許淑華一起熱舞，大跳歌曲小蘋果；下午來到彰化，不過面對黨內除了黨部主委謝衣鳳，還有二位前副縣長都有意參戰2026，鄭麗文說目前黨部已經在協調，但喊出「一個家要有女性才能安」。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 72
傳中共開3條件換「鄭習會」！國民黨喊捏造 他吐槽：看起來沒有否認
國民黨主席鄭麗文上任後，曾表示有意和中國國家主席習近平會面，蕭旭岑、張榮恭兩位副主席，也低調前往中國與國台辦主任宋濤會面。昨（7）日《自由時報》報導，「鄭習會」可能在年底登場，並透露北京當局更已開出3個條件，其中一項就是阻擋總統賴清德力推的對美軍購案，不過遭國民黨駁斥稱「報導不實、純屬捏造」，然而政治工作者周軒看完國民黨聲明後卻吐槽「看起來沒有否認啊」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 73
擋下賴政府國防預算「就能見習近平」？遭爆3條件換鄭習會 國民黨回應了
對於《自由時報》今（7）日以「可靠消息」報導稱國民黨主席鄭麗文，將於農曆年前後與中國國家主席習近平會面一事，國民黨於晚間發出新聞稿予以嚴正駁斥，指責相關報導純屬捏造。國民黨表示，該報報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治。此種作法實已屢見不鮮。國民黨指出，兩位副主席出訪大陸時間，遠早於總統賴清德總統對《華盛頓郵報》投書，向美國社會自曝增加400億美元（約1......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 122
日本戰機遭中國雷達照射！高市早苗強勢回應
[NOWnews今日新聞]中日關係近來高度緊張，日本防衛省今（7日）凌晨臨時召開記者會，抗議中國戰機兩度用雷達照射日本航空自衛隊正在執行任務的F-15戰機。日本首相高市早苗對此表示「深感遺憾」，已經向...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 68
直言美不會出兵! 忘了共同防禦條款 貝森特 : 普丁正試探北約邊界 美會「賣武器」.....
[Newtalk新聞] 隨著俄烏戰事持續升溫，歐洲各國正面臨是否繼續支持烏克蘭的重大抉擇。美國財政部長貝森特近日在福斯電視訪談中指出，普丁正在試探北約邊界，「可以肯定的是，美國不會派兵。但我們會賣武器給歐洲人。」此一表態在歐洲引發廣泛關注，因為此言論明顯忽略北約憲章第五共同防禦條款，也凸顯美國在軍事介入上的新底線。 白宮在川普簽署的 33 頁《國家安全戰略》中也提到，歐洲對戰爭抱有不切實際的期望，並警告若不進行政治與文化調整，可能面臨安全風險。《彭博社》報導，歐洲領導人對美國可能推動由俄羅斯主導的和平計畫深感憂慮，擔心此舉削弱對烏克蘭的支持，並衝擊跨大西洋盟友信心。 歐盟與北約承認現有反應機制過於緩慢，正積極推動成立混合戰中心與網路部隊。 圖：翻攝自 X 帳號 @Tymofiy Mylovanov 英國首相斯塔默、法國總統馬克宏與德國總理梅爾茨對此表示高度警覺。《明鏡周刊》報導，馬克宏在歐洲領導人電話會議中警告，美國可能「背叛」烏克蘭；梅爾茨則指控美國「玩弄權術」。一位西歐官員指出，美國若選擇降低介入或退出，歐洲將面臨是否獨自支援烏克蘭的抉擇。 英國歷史學家提摩西・加頓・艾許（Timo新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 19
鏡觀／賴總統的「準備」
賴清德有一個獨特的能力，他會讓好好的一件事變調，特別是當他認真想團結國家的時候就會出包。上次是他中途喊停的團結十講，這次則是他上週三在總統府大陣仗的「守護民主台灣國安行動方案」記者會。鏡報 ・ 1 天前 ・ 44
憂擦槍走火！共機雷達鎖定日戰機 陳冠廷喊話：別再把東亞情勢推向危局
針對中國近期一連串行動正在加深東亞緊張局勢，民進黨立委陳冠廷今（7日）表示，中國從突然限制中國團客赴日旅遊，到以檢驗為由大幅限制日本水產品進口，如今又發生解放軍殲-15戰機在公海上兩度以火控雷達鎖定日本自衛隊F-15戰鬥機的事件。行政施壓、經濟脅迫和軍事挑釁同時出現，已不再是零星個案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
中殲-15雷達鎖定日F16 挑釁引爆對峙 高市嚴正警告 揭「間歇性」照射背後意涵 這招2013年就用過 小泉急拉澳洲站隊 美《國家安全戰略》挺台藏玄機｜全球聊天室｜#鏡新聞
中日緊張關係升溫，從外交與經濟摩擦，擴大成明顯的軍事對峙。12月7日，中國航母遼寧號通過沖繩與宮古島之間海域，在此期間多次進行艦載機起降，引發日本高度警戒。特別是殲-15 戰機間歇性雷達照射2架日本自衛隊F-15戰機，挑釁意味濃厚，因為雷達鎖定通常被視為武器攻擊前的步驟。而且這已經不是中國第一次…… 日本首相高市早苗與外交部門再次向中方表達不滿；中國則反指日方侵擾其訓練空域。局勢升溫下，日本也積極拉攏盟友，防衛大臣小泉進次郎與澳洲國防部長會談，強化雙邊安全合作。 另一方面，美國新版《國家安全戰略》也已出爐，只是各界對美方將台海與第一島鏈的實際投入程度有多重？看法不一。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 小時前 ・ 3
1.25兆國防預算遭封殺 蔡正元預言「最終仍會通過」：國民黨延審是為這事討一口氣
國民黨主席鄭麗文上任以來，種種舉動被認為統獨立場與前幾任主席相比較往統一方向靠攏，《美麗島電子報》1日發布最新民調，結果顯示近5成受訪者認為鄭麗文傾向兩岸統一，引起廣泛討論。對此，前立委蔡正元在風傳媒節目《下班瀚你聊》中直言，台灣現在沒有能力決定統一或獨立，政治人物應考量任何政策對人民生命財產和生活安全的保障。 蔡正元說明，加泰隆尼亞獨立公投90%通過，但......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？
賴清德總統老是說要準備戰爭，積累實力與建構「民主防禦機制」，才能預防戰爭，確保兩岸和平。在他的政治正確「指示」下，行政部門卻不以維持兩岸和平做考量，不斷地在兩岸關係上挑撥情緒，形成台海西岸無戰事，東岸卻不斷的挑事，這種操作模式，真能維持兩岸和平，兩岸無戰事嗎？恐怕連賴政府都不信。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
名家論壇》鈕則勳／盧鄭已是生命共同體
[NOWnews今日新聞]對明年六都及縣市長選舉，民進黨已經提名包括新北市蘇巧慧等七個縣市，民眾黨也正式徵召前立委陳琬惠選宜蘭縣，主席黃國昌角逐新北市也早已是現在進行式，綠白兩黨大軍集結，除期待形塑主...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 1
國民黨131週年黨慶 盧秀燕籲團結霸氣喊「2026非贏不可」
【民眾網諸葛志一臺中報導】國民黨台中市黨部 7日舉辦「『努力進前 藍天再現』131週年黨慶健行活動暨新任主委佈 […]民眾日報 ・ 1 天前 ・ 1
王義川曝綠桃園市長「明年初壓軸出爐」 何志偉：我一步一腳印
政治中心／林彥君 鍾能銘 賴國彬 桃園報導民進黨2026桃園市長選戰，綠營誰來出戰，備受矚目，包括立委王義川、總統府副秘書長何志偉，都是熱門人選，外傳黨內選對會將台北、桃園列在壓軸提名，王義川更透露，會在明年1、2月左右才會定案，何志偉則表示，他不清楚提名時程，但自己會一步一腳印做好工作。民視 ・ 1 天前 ・ 1
不改國號！ 賴清德總統：民進黨留「中華民國」有助團結
賴清德總統出席一場白色恐怖紀念活動，致詞時提到，僅管(雷震)曾建議更改國號，但「中華民國」寫在憲法中，民進黨為了國家團結與尊重國家認同，執政後沒有更改國號。賴總統也提到，面對中國威脅，「不分政黨，要有同樣的國家認同，才有辦法團結」。 #不改國號#賴清德總統#白色恐怖紀念活動東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 3
總統稱中華民國入憲有助團結 鄭麗文籲「廢除台獨黨綱」
[Newtalk新聞] 賴清德總統近日表示，「留著中華民國，有助團結台灣社會」。對此，國民黨主席鄭麗文今（7日）回應指出，國家元首對國家定位應該保持穩定清楚，而不是策略性地不斷變化。既然賴總統宣稱沒有台獨問題、沒有宣布台獨的必要，她誠摯呼籲賴清德乾脆直接廢除民進黨的台獨黨綱，以具體行動證明其說法屬實。 鄭麗文表示，10天前賴清德召開記者會後，她便公開勸告總統不要點火、不要玩火，但短短數日之內，賴清德卻開始為自己找台階下。她批評，總統對重大國家定位卻頻繁改變立場，反而造成社會困擾。 她進一步指出，若賴清德認為沒有台獨問題、也沒有宣布台獨的必要，那麼廢除台獨黨綱才最能展現決心。鄭麗文表示，若賴總統願意跨出這一步，將是團結中華民國的關鍵，相信朝野政黨——至少包括國民黨在內——一定願意共同為中華民國的未來而努力。她並質疑：「到底哪一個賴總統講的話才是真的？哪一個賴總統才真正代表賴清德？」 鄭麗文強調，賴清德的談話再次證明，中華民國確實是守護台灣最重要的一把傘，大家都應該認同並捍衛中華民國。她指出，中華民國並非僅是四個字，而是亞洲第一個民主共和國，象徵民有、民治、民享的核心價值。 她同時質疑，賴新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 6
賴總統提出維持現狀的「團結宣言」
賴清德總統昨天（6日）出席「《自由中國》的遺產與當代民主的試煉」論壇，其致詞核心其實是三件事：一是把雷震、殷海光、傅正三位前輩的民主精神，與民進黨1999年《台灣前途決議文》、2004年《族群多元國家一體決議文》相映，說明一脈相承；二是詮釋當年雷震籌組「中華台灣黨」、國名改「中華台灣民主國」的主張，自由時報 ・ 1 天前 ・ 17
共機火控雷達鎖定日機！范世平：藉此分化日琉趕走美軍！
論壇中心／李佳穎報導日中關係緊繃之際，日本防衛省指出，中國軍機6日從中國航空母艦「遼寧號」上起飛，在沖繩本島東南方的公海上空，兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎昨（7）日凌晨緊急召開記者會，指出此事令人「極為遺憾」，已向中方表達強烈抗議。對此，政治學教授范世平在《台灣最前線》分析，此舉是為了加劇分化日本跟琉球，挑起琉球獨立議題，若能藉此把美軍基地趕走，那台灣就危險了！另外，范世平分析「習近平就是透過此次的事件顯示出，他完全掌握海軍了」。並細數中共解放軍海軍多位將領出事，在中共二十屆四中全會召開前三天，中國國防部於2025年10月17日公佈了九名上將的處理決定，其中就包括多位解放軍海軍將領、海軍上將中共中央軍委會苗華，以及海軍政委袁華智。還有沒出席四中全會的海軍司令員胡中明上將，也已經消失很久，恐怕也是出事了。原文出處：共機火控雷達鎖定日本戰機挑釁美日同盟？范世平：藉此分化日本、琉球！ 更多民視新聞報導中戰機雷達照射日戰機 澳防長：不希望台海現狀發生任何改變中航母「遼寧艦」艦載機起降100次照射日戰機 高市早苗：強烈抗議中日緊張升溫！中國軍機雷達照射惹議 木原稔：不存在所謂「干擾」民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中午來開匯／陳學聖讚蔡英文兩岸有想法 點評「在寬鬆當中有嚴格的限制」
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 前國民黨立委陳學聖今（8）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，選舉最終仍是實力與民意的競爭，「打選戰就是贏了才有話說，沒贏一切都是空」。他指出，國民黨若要在2026與2028年選舉中取勝，必須掌握「主流意見」與中間選民，而非侷限於深藍或統派光譜。 陳學聖分析，深藍支持...匯流新聞網 ・ 7 小時前 ・ 1