覆議案遭否決後拒執行法律？黃國昌：卓榮泰稱帝、行政濫權將毀「台灣民主」

【警政時報 包克明／臺北報導】《財政收支劃分法》覆議案日前在立法院以59：50遭否決後，行政院長卓榮泰竟公開宣稱行政院「不用執行立法院三讀通過的版本」。此言一出，引爆各界譁然。民眾黨立院黨團今(8)日上午召開記者會，總召黃國昌、副總召張啓楷、宜蘭縣黨部主委陳琬惠以及成大法律系教授許忠信均強烈抨擊卓榮泰「違憲、違法、霸凌地方」，更直指賴清德與卓榮泰「聯手稱帝」，將台灣民主法治推向崩壞邊緣。

黃國昌痛批總統賴清德與行政院長卓榮泰正摧毀民主憲政，「如果行政院可以挑著執行，那全國人民是否也可以挑著遵守法律？」。

黃國昌指出，法治國家最基本原則是行政機關必須依法行政，總統與行政院長不能挑選自己喜歡的法律遵守。他痛批賴清德與卓榮泰正摧毀民主憲政，「如果行政院可以挑著執行，那全國人民是否也可以挑著遵守法律？」

陳琬惠痛批行政院拒執行覆議案，行政院硬砍地方預算，「這根本是霸凌地方、霸凌宜蘭！」。

黃國昌質疑卓榮泰以「立院未邀請報告」為拒執行理由，全然違背行政法與憲法精神，更指出立法院三黨團協商一致同意不邀行政院長報告，民進黨黨團幹部名字都在結論上，「卓榮泰不如先問柯建銘和鍾佳濱為何同意？」

張啓楷痛批，「再窮不能窮孩子，總統可以這樣對待人民嗎？」。

黃國昌表示，《財劃法》修法是為矯正六都與非六都長期失衡，地方政府獲配金額全面增加，可提升地方財政自主。然而行政院卻在覆議案遭否決後，片面大幅砍削地方補助。

成大教授許忠信呼籲監察院應啟動彈劾程序。

民眾黨團指出，其中嘉義市原應因修法自66億元增至203億元，卻被行政院砍到僅剩69億元。宜蘭縣本應因修法增加56億元，卻遭砍掉一般性補助與計畫性補助，總計近 78.67 億元。

獲民眾黨正式徵召代表參選2026 宜蘭縣長的宜蘭縣黨部主委陳琬惠痛批，「這根本是霸凌地方、霸凌宜蘭！」呼籲民進黨宜蘭縣長參選人林國漳表態是否支持行政院剝奪宜蘭資源。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷也指出，修法明定不得任意苛扣補助款，但行政院卻反向砍補助，影響範圍涵蓋包括台中捷運藍線、學校營養午餐、教室水電費及防洪治水計畫等。他痛批，「再窮不能窮孩子，總統可以這樣對待人民嗎？」並質疑民進黨縣市首長是否願向選民交代，「你們支持卓榮泰把地方的錢收回中央嗎？」

成大法律系教授許忠信則指出，卓榮泰行為涉及「三違」。一、違憲：憲法增修條文規定覆議案若遭立院否決，行政院長「應即接受」，拒執行即違憲；二、違法：違反《公務員服務法》第1條，監察院應啟動彈劾程序；三、唯我獨尊：以個人意志凌駕法治，開啟危險的獨裁前例。

許忠信強調，中興法律系教育絕對正確，但行為卻明顯違反憲法精神，是典型的「唯我獨尊式獨裁」。

黃國昌透露，許多法律學者對此事感到震驚，「不敢相信民進黨會做這種事」。他呼籲賴清德與卓榮泰「懸崖勒馬」，並宣示民眾黨團將追究政治與法律責任到底。

