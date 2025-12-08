覆議8連敗 藍：卓創可恥紀錄

民眾黨團八日強調，法治國原則是民主憲政基石，國會通過的法律，不管是總統、行政院長都跟一般國民一樣，有遵守法律的義務。（中央社）

記者康子仁∕台北報導

立法院五日正式否決行政院針對《財劃法》覆議案，行政院長卓榮泰也創下中華民國憲政史上「單一行政院長覆議案八連敗」。國民黨立院團八日批評，卓榮泰仍尸位素餐、貪戀權位、唾面自乾，創憲政史上最可恥紀錄；遠不及昔日謝長廷擔任行政院長時，因總預算案覆議不成即主動辭職負起政治責任。民進黨籍行政院長的政治擔當真的是江河日下、一落千丈。

國民黨團書記長羅智強嚴厲警告卓榮泰，身為最高行政首長，不要成為民主法治的劊子手；行政院若執意毀憲亂政，卓榮泰就是摧毀中華民國民主憲政的歷史罪人，也是總統賴清德威權獨裁的共犯。

近日親綠學者李忠憲連日公開發文指出，如果行政部門選擇性執法、以人治取代法治，比惡法更可怕。羅智強指出，現在行政院不只針對《財劃法》修法毀憲亂政；對立法院已三讀通過的《軍人待遇條例》和《警察人員人事條例》，行政院都拒不執行。同時，中選會委員任期屆滿不提名、ＮＣＣ委員、大法官都擺爛延宕不提出新名單，中央政府主動癱瘓組織運作，前所未見、史無前例。

國民黨團痛批，卓榮泰、賴清德執政下的中央政府就是標準的「獨裁政府」，口中滿嘴憲政法治，但做出的事卻是視行政命令、法律、憲法為糞土。羅智強提醒卓榮泰，作為少數政府的行政院長不要把自己當成皇帝，應該坐下來與立法院理性討論解決方案，與地方政府找出《財劃法》的共同交集，才是行政院長的本分。