覆面系團體接粉絲穿越！尋找「One Piece」 預告2027年重大計畫
日本超人氣覆面系團體「GRe4N BOYZ」昨（8日）再度登上Zepp New Taipei，舉辦《GRe4N BOYZ Immersive Live Theater 2025 “The XY”～明天，比今天多一點～》台北場演出。這是他們繼去年首度來台後再次登台，延續「Immersive Live Theater」系列的劇場沉浸式概念，以全新故事結構與多層次舞台演出，帶領滿場歌迷進入一場橫跨時空的音樂冒險。
開場燈光漸暗，隨著舞團與GRe4N BOYZ合力的熱唱與舞動，〈少年〉揭開序幕，象徵「再次啟程的明天」。接著〈東南西北～全員集合！！！！～〉、〈Orange〉接連登場，搭配LED投影的穿越特效與全場綠色手燈的波浪，氣氛迅速升溫。就在歌迷情緒高漲之際，舞台中央忽然出現神秘的「時空收音機」，伴隨低鳴與光影閃爍，正在開唱的GRe4N BOYZ與現場歌迷一同被吸入名為「時空圖書館」的異世界。
日本超人氣覆面系團體GRe4N BOYZ成員HIDE、navi、92、SOH化身「時空尋寶隊」，在歌迷的聲浪助陣下，四人完成任務。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）
四位成員HIDE、navi、92、SOH化身「時空尋寶隊」與全場歌迷聯手冒險，隨著音樂解開跨越時空的謎團，試圖找回回到現實的鑰匙。途中意外不斷、笑料連連。最終在歌迷的聲浪助陣下，四人完成任務、順利回到台北舞台，象徵「音樂能連結所有時間與空間。」
本次主題《The XY》以「尋找時間與情感的座標」為概念，每個段落都對應不同時空章節。〈Sorashido〉與〈可愛的明天、和生命的每一刻〉以溫柔旋律勾勒時間的流動；〈Paripipo〉與〈HIGH G.K LOW～嗨起來吧～〉則掀起全場最熱烈的合唱浪潮。由SOH獨唱的〈紫苑花〉為全場帶來感性時光，簡約伴奏襯托出他溫厚的嗓音，讓現場陷入靜謐共鳴。
日本超人氣覆面系團體GRe4N BOYZ台北場壓軸曲是為動畫《ONE PIECE～航海王～》所創作的主題曲〈天使與惡魔〉。（圖／大鴻藝術BIG ART提供）
當經典曲目〈奇蹟〉前奏響起，全場綠光閃爍、合唱聲不絕於耳，氣氛感人至深，台北場壓軸曲是為動畫《ONE PIECE～航海王～》所創作的主題曲〈天使與惡魔〉，以立體光束穿越現場煙霧特效，重現穿越後的歸途，象徵此段冒險旅程的完成與新希望的誕生。安可段落中，回到舞台熱唱的GRe4N BOYZ接連帶來〈我就愛熱鬧～你呢？～〉、〈伊卡洛斯〉、〈星光的歡呼〉、〈聲～koe2018～〉、等人氣歌曲，現場氣氛再度沸騰，最終以〈every〉作結，全場歌迷熱情揮舞手燈與扇子齊唱，象徵「明天比今天多一點希望」，為這場跨越時空的奇蹟夜畫下完美句點。
演出尾聲，HIDE代表全員向歌迷致謝，表示今天這一刻、這個地方，就是所有人的共同座標，也是彼此的重要約定。「能與大家在這裡度過快樂的時光，是我們共同完成的奇蹟。」navi亦笑著說「人生就像沿著座標前進的旅程，偶爾回頭看看，也能找到前進的力量喔！」，而在他溫暖的話語之後，SOH向台下揮手喊話「無論未來多遠，我們都會再次在那個座標相遇，一起歌唱、一起前進。」
最後92則是溫暖地總結道「願我們的座標能一再相交，直到下一次再相見的那一天！」，並賣關子預告GRe4N BOYZ在2027年將有大動作，全場隨即爆出熱烈歡呼，綠光再度閃爍不停，相互呼應。以「不露臉」聞名、卻用音樂傳遞強烈存在感的GRe4N BOYZ，再次以創新的劇場式舞台與滿滿的真誠，將愛與熱情傳達給台北歌迷。當最後的燈光熄滅，全場仍久久不散，歌迷高喊「GRe4N BOYZ！」，回應這場充滿友情與希望的奇蹟夜晚。
