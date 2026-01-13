覆面系日本搖滾樂團amazarashi宣布來台 曾為中島美嘉打造名曲

「覆面系風雨詩人」日本搖滾樂團amazarashi將在4月來台開唱。（遠雄創藝提供）

被譽為「覆面系風雨詩人」的日本搖滾樂團amazarashi宣布，即將於四月展開樂團迄今最大規模的亞洲巡迴，預計於4月24日在Zepp New Taipei舉辦amazarashi ASIA TOUR 2026 in TAIPEI台北場，門票將於1月22日會員先行販售。

amazarashi最初在2007年以STAR ISSUE名義出道，自2010年起使用現名amazarashi至今，核心成員包括主唱兼吉他手秋田弘以及鍵盤手豊川真奈美。秋田弘2013年為音樂歌姬中島美嘉量身創作經典歌曲〈曾經我也想過一了百了〉，以直白卻深刻的歌詞描繪生命的掙扎與存在的重量，在各大串流與社群引起廣泛共鳴，陪伴無數聽眾走過低潮，歌曲在台灣更曾被鄭宜農、流氓阿德等歌手翻唱，也成為台灣樂迷心中最具代表性的曲目之一。

amazarashi音樂作品也跨足動畫與遊戲領域，眾多代表作如《東京喰種√A》片尾曲〈季節は次々死んでいく〉、《我的英雄學院》第二季片頭曲〈空に歌えば〉、《多羅羅》片尾曲〈さよならごっこ〉、以及與電玩《尼爾：自動人形》合作的〈命にふさわしい〉等。近來更替TV動畫《青之驅魔師 終夜篇》獻上片頭曲〈痛覺〉，歌詞圍繞作為愛與存在隱喻的「痛覺」，描寫動畫中主角的信念崩塌、兄弟羈絆、以及在悲劇中仍選擇彼此的情感。

