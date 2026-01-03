覆鼎金保安宮捐贈消防警備車 鼎金分隊救災戰力再添一筆

鼎金分隊位處覆鼎金，覆鼎金地名之由來，據說是現今鼎金中街後方，有一東西長、南北短的小丘，表面圓滑光潔，有如盛金之釜，覆蓋於地表，故名為覆鼎金；財團法人高雄市覆鼎金保安宮為回饋社會，呈現服務大眾的大愛精神，特捐贈高市府消防局第二救災救護大隊鼎金分隊警備車乙輛，藉以提升消防人員救災效能及正面形象，顯著提昇三民區消防整體戰力，守護高雄市區的搶救利器再添一筆。(見圖)

消防局今(三)日說明，為了要打造符合地方特性，兼具安全及機動性的消防車輛猛獸，這次警備車導入Level 2等級主動安全系統，包含主動巡航控制、前方碰撞警示、車道保持輔助等功能，讓出勤救災更能提升行車安全性，另採用1.5升渦輪增壓DOHC 16V缸內直噴引擎，可輸出一百七十二匹最大馬力與二十六.四公斤米峰值扭力，低轉速即可爆發充沛動力量。搭配八速自排變速箱，使加速反應更敏捷，有助於執行一般消防勤務及緊急運送救災器材任務，大幅提高消防救災能力與救災量能。

財團法人高雄市覆鼎金保安宮愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力，慷慨解囊捐贈高市府消防局第二大隊鼎金分隊小型水箱車，目的在於回饋社會種下善緣，讓高雄民眾生命財產獲得更充足的保障。