見「幼兒園畢旅4天3夜飛出國」他驚訝 網掀兩派論戰

對許多人來說，畢業旅行是學生時代極具代表性的重要時刻之一。有網友分享，某幼兒園規畫畢業旅行飛往澳門、珠海，共4天3夜，對此原PO也坦言感到十分詫異，掀起網友正、反兩派熱議。

有網友在臉書社團「爆廢公社」分享幼兒園的畢業旅行通知單，內容提到，因為員工旅遊前往澳門、珠海，受到老師普遍好評，加上認為行程非常適合幼兒參與，因此特別規畫澳門、珠海「親子畢業旅行」，將前往「珠海長隆海洋王國」與「宇宙飛船樂園」，希望讓孩子將能近距離接觸海洋生物、觀賞煙火秀、長隆馬戲秀與其他精采劇場表演，並入住主題特色酒店與企鵝一起享用早餐，行程共4天3夜，對此原PO坦言對於幼兒園的安排感到十分驚訝。

貼文一出，有網友給予肯定「以前幼稚園甚至連國內都沒有畢業旅行，學校願意幫小孩安排真的很細心」、「幼稚園就能出國也挺讚的」、「珠海長榮海洋王國真的很適合小朋友，不只有很多遊樂設施還有很多表演可以看，而且它價格也不貴啊，有住企鵝酒店（早餐還可以看企鵝）我反而覺得幼兒園很用心」、「別人家的學校總是不會讓我們失望的」。

也有網友提出不同看法「自己去就好，跟一群孩子們和老師玩，會好玩嗎？！老實說幼兒園畢旅附近農場玩半天就夠了」、「幼兒園？算了唄，小孩都沒記憶」、「難怪現在的人不想生小孩，自己一個人自由自在不好嗎？」、「這就是家長拚實力的時間了」。

撰稿：吳怡萱



