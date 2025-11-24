見「海外高薪工作」他心動 投履歷卻遇詐騙 警政署揭手法
求職千萬要當心！有民眾找工作遇到詐騙，對此內政部警政署呼籲，來路不明的求職廣告，具高詐騙風險，不要提供個人資料如身分證、金融帳戶、護照等予陌生人；收到可疑電話、廣告，請不要理會，並直接向165查證。
內政部警政署分享，有民眾在Facebook上看到一則業務的徵才文，標榜高時薪、工作彈性、國外體驗。該民眾因為覺得符合需求，就主動加了對方的LINE，對方自稱是「赤昱投顧企業有限公司（93583727）」人資主管，在LINE上態度親切，聲稱公司正在招募兼職人員，需要該民眾提供身分證正反面、銀行帳號與地址。
由於該民眾相當配合，對方隨即匯了一筆款項，並要求該民眾申辦台胞證和美國簽證，以便進入培訓流程，之後到國外向指定客戶收款，論件計酬。該民眾一開始感到點猶豫，於是進一步詢問取款依據、工作內容、出差費用等，結果越來越覺得離奇，而對方只堅稱說這是「公司內部機密」，若不答應就解約。
由於該民眾感到非常懷疑，就回覆對方自己不做了，結果對方馬上要求該民眾返還之前匯款給該民眾要辦簽證、台胞證的費用，後續該民眾詢問朋友，朋友一聽不對，馬上提醒該民眾「這就是假求職詐騙！」這才讓該民眾警覺，馬上透過165網站檢舉對方。
內政部警政署分享，假公司人資會在社群媒體刊登求職廣告，標榜海外工作、高薪低門檻，吸引LINE聯繫，隨後聲稱只需赴海外指定地點收款，即可論件計酬，領取傭金，接著要求LINE傳送身分證、銀行帳號，並試轉帳一筆金額予被害人辦理外國簽證及台胞證，並對於被害人提問，均回以公司機密，三緘其口。
對此警政署也分享五點防詐小撇步，提醒民眾務必多加留意：
海外求職，請洽外交部「海外求職陷阱宣導專區」，預防受害。
高薪卻低門檻的工作機會，暗藏陷阱。
來路不明的求職廣告，具高詐騙風險！
不要提供個人資料如身分證、金融帳戶、護照等予陌生人。
收到可疑電話、廣告，請不要理會，並直接向165查證。
撰稿：吳怡萱
