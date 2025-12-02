見一票小朋友玩手機 他好奇「以前沒3C候診都在幹嘛？」網勾回憶

近來天氣明顯降溫，感冒患者也隨之增加，有網友分享，到診所就診時，看到一票小朋友都在玩手機打發時間，讓原PO忍不住好奇「沒有3C的年代，小時候等待看醫生的時候都在幹嘛？」引發討論。

隨著科技發展、時代改變，人手一支智慧型手機已成為常態，有網友在論壇Threads發文，表示到診所就診時，發現一票小朋友候診時都在玩手機打發時間，對此原PO忍不住好奇「沒有3C的年代，小時候等待看醫生的時候都在幹嘛？」

貼文勾起大票網友回憶「都在吵要用診所的超難用紙杯喝水（但根本不渴）」、「看魚缸的魚，研究魚缸裡的垃圾魚到底會不會動」、「以前診所都有遊戲區」、「以前小的時候牙醫診所有養海水魚，還有珊瑚，看得目不轉睛，不知不覺就輪到我了」、「我在眼科看了人生第一本亞森羅蘋小說」、「帶書看，以前的書籤是真的有用途的」、「看故事書、漫畫、滑那種塑膠溜滑梯，或是看水族箱的魚」、「坐搖搖車、跟大人一起看報紙、跟隔壁的小孩聊天」、「坐各種搖搖，而且通常都要排隊，以前有遊戲區時候還會藉由看病等待的時候跟不認識小朋友玩」

「診所裡面會有故事書、小說，真的都看完了最後選擇就是雜誌」、「看診所的幼童圖書或是漫畫，以前很多診所都有放書給等著看診的病患閱讀」、「以前診所都會有漫畫雜誌或是小朋友玩具，現在好像比較少看到了」、「小時候家附近的診所有搖搖木馬，大家都排隊輪流玩，超喜歡！」、「診所裡面會放書。如果遇到有放漫畫的我會超級開心」、「吵著要玩投幣式搖搖椅、看童話故事書、看魚缸發呆，好單純的快樂」。

