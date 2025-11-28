見不到政要？PO舊照、坐高市早苗辦公桌挨酸 陳宥丞爆氣：見獵心喜

記者陳思妤／台北報導

民眾黨主席黃國昌率黨團到日本訪問，但卻傳出想拜會自民黨副總裁麻生太郎等政要，但都被拒絕，而民眾黨台北市議員陳宥丞則貼出之前隨民眾黨前主席柯文哲訪日時，和麻生太郎的合照，以及坐在日本首相、自民黨總裁高市早苗於辦公室座位上的照片，挨酸國中生畢業旅行的水準。對此，陳宥丞今（28）日爆氣反嗆，見獵心喜、以管窺天、井底之蛙，去過自民黨參訪的幾乎都會留下這張照片。

陳宥丞貼出和麻生太郎的舊照，還坐在高市早苗的座位上擺拍引起討論，挨酸「在黨主席的位置擺拍，真的很失禮數耶」、「高層見不到，只好調舊照」、「隨便坐別人的位子，難怪人家不想見」、「『前次到訪』見到麻生，這次？」、「國中生畢業旅行的水準」、「有經過人家允許坐上去椅子嗎？」、「為什麼要po舊照呢？」

沒想到，陳宥丞不僅爆氣直接留言回嗆，「你有沒有判斷能力？知不知道是獨立思考？你有來過自民黨參訪？自民黨幹部請我坐下來拍照的！台灣就是有你們才會只有青鳥沒有思考！」他今甚至發文開嗆，自民黨總裁室邀請貴賓入座拍照本就是他們常態的接待流程之一，不同國籍來賓受邀坐下拍照，為參訪留作紀念，簡單的說，只要去過自民黨參訪過的，幾乎都會留下一張難得且有意義的照片，更能感受自民黨接待來賓的熱情。

陳宥丞指出，歷來台灣赴日參訪考察交流，不分國會或地方議員，藍綠白都有在總裁桌位置合影，這樣一個行禮如儀的流程，到了某些側翼媒體眼中，見獵心喜，刻意操作，意識形態作祟，也凸顯這群人，這些媒體以管窺天，井底之蛙之醜態。他稱，新聞露出後日方友人和我們表達感到詫異，訝異台灣的黨媒生態如此低劣，「我跟他說沒事的，因為在台灣我們可以競爭，但外交上不要鬥爭」。

