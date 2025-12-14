見不到最後一面！單親家庭少女殞命火場「爸爸是夜班保全」

新北市新莊區今（14日）凌晨發生16歲少女家中發生火災，逃不出去慘死在客廳的悲劇。據了解，她是單親家庭跟爸爸相依為命，出事的時候，當保全的爸爸正在值夜班，見不到女兒最後一面相當悲慟。

火災現場。（圖 ／民眾謝承恩提供 ）

回顧整起火災，據新北市消防局的救援資訊，起火地點在建中街16巷內一戶民宅不明原因發生大火，事發時間約在4點半左右，獲報後共計派遣8分隊26車61人，在凌晨4點39分趕抵灌救，初步研判起火點疑似是客廳的雜物，燃燒面積約30平方公尺，確切原因仍有待火調科釐清，在火場2樓發現一位女子（後查為16歲）倒臥在客廳，已經明顯死亡。

廣告 廣告

火災現場。（圖 ／中天新聞 ）

新北市消防局第二大隊的大隊長曾天柔也在臉書PO文表示，消防人員、車輛到達時已全面燃燒，滅火及搜索小組當下迅速破門入室搶救，同時其餘支援單位也往上救援，「共疏散帶出15名待援民眾，但最終遺憾還是發生。RIP，妹妹抱歉，我們盡力了。我們會繼續加油，用全力守護每位市民。」

火災現場。（圖 ／翻攝愛新莊我是新莊人，由民眾 林稔晨拍攝）

而該名少女的家庭背景也曝光，據了解，她的雙親離異，並跟爸爸相依為命住在這處民宅。據悉，事發當下爸爸正在值夜班，少女發現家裡失火當場驚醒，逃到客廳卻發現逃不出去，最後慘被燒死，少女的父親獲知家中失火立馬趕回來，但得知跟女兒已經天人永隔、見不到最後一面悲慟不已，令人鼻酸。

火災現場。（圖 ／翻攝愛新莊我是新莊人，由民眾 林稔晨拍攝）

火災現場。（圖 ／翻攝愛新莊我是新莊人，由民眾 林稔晨拍攝）

火災現場。（圖 ／翻攝愛新莊我是新莊人，由民眾陳淑美 拍攝）

火災現場。（圖 ／翻攝畫面 ）

延伸閱讀

西濱快速道路驚傳車禍！駕駛不慎撞上馬匹 現場血跡斑斑

屏東校園驚魂！醉漢持美工刀追高中生 警火速制伏無人傷亡

新店住宅大樓1樓餐廳驚見火光！消防員抵達油鍋還在燒