見不到黃仁勳！賴清德派這人出面 他揭目的

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▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近年訪台5次，卻沒有見總統賴清德。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWNEWS今日新聞] 輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近年訪台5次，卻沒有見總統賴清德，針對政府喊出2034年前保證不缺電時，僅回應「Maybe（也許）」；對此，前立委郭正亮直言，賴清德見不到黃仁勳，但會開口邀黃去參觀電廠，是因為怕2027年第4季缺電，在為自己選舉做準備。

郭正亮昨（8）日在《大新聞大爆卦》節目中表示，川普說要打電話給賴清德只是做個姿態，他不認為9月之前川普會打這個電話，而黃仁勳不見賴清德也是一樣，全世界的大企業（領袖）來台灣，都會同時顧慮到大陸政府的看法，以前蔡英文也沒見過黃仁勳。

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郭正亮分析，賴清德說會請曾文生跟黃仁勳見面，因為知道黃仁勳不會見他，而賴清德自相矛盾，如果不缺電為什麼要恢復核三？且核三環境影響評估還沒過，已經訂購了燃料棒，怎麼自圓其說？

郭正亮認為，賴清德是在預做準備，因為2027年底萬一缺電，賴選情就完蛋了，民進黨什麼都不會，選舉很會，想到明年第四季萬一來個缺電怎麼辦，「所以核三，明年第四季要搞定！」

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