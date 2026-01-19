即時中心／黃于庭報導

台美關稅談判日前正式拍板，稅率調降為15%且不疊加，半導體及半導體衍生品關稅，均享有232條款最優惠待遇，我國也將以「台灣模式」與美方合作，2,500億美元由台灣企業直接自主投資，另由政府銀行融資信保支持2,500億美元。未料，前民眾黨主席柯文哲竟稱此舉為「把台灣賣給美國」，還批評總統賴清德「不要當賣國賊」。對此，民進黨團今（19）日狠酸，建議柯好好加強語文能力。

針對柯文哲「賣國」一說，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，柯文哲對「賣」這個字顯然有2種意義，經貿上我們有買賣，所謂「賣台」是指出賣的意思，不是經濟貿易往來的買賣關係，而是種叛國、將國家利益讓予敵國的行為，當指稱「有人是賣台者」，絕對不會指台灣的東西，出售給經貿往來的國家。

廣告 廣告

「建議柯前主席好好對自己的語文能力強化一下」，鍾佳濱強調，台美關稅談判是創造多贏，美光也宣布投資力積電，這樣的投資難道是台灣政府要求所為嗎？這是基於台積電赴美投資設廠之後，2國半導體電子產業重新規劃產業布局。

鍾佳濱進一步說明，台積電持續在美國進行投資、著重市場經營，相對美光作為半導體供應鏈一部分，同樣希望能在台灣上游原件，取得更有競爭力的優勢地位。他強調，這種經貿往來更加緊密，可助於不只台美雙方，也利於全世界民主盟友，使用資訊電子產品更為安心。

最後，鍾佳濱直指，柯文哲也許對世界經貿秩序不太了解，但他千萬不要為諸多反對黨人士，出賣國家的言論開脫，尤其目前正有國安案件偵辦當中，這樣的言行會更讓人懷疑，「台灣民眾黨到底是不是台灣民眾黨，還是跟中國國民黨一樣，是分不清楚本國跟敵國分際的政治人物？」

快新聞／見不得台灣好？柯文哲談關稅竟嗆「賴清德賣台」 綠黨團譏：語文能力待加強

民進黨團書記長陳培瑜。（圖／民視新聞）

民進黨團書記長陳培瑜痛批，柯文哲一向又包牌又雙標，「他不敢得罪中國，所以就左手打美國；他不敢得罪美國，所以就右手打打中國」，一邊打中國，一邊打美國，以為2邊都可以討好，這叫包牌。

至於什麼是雙標？陳培瑜直指，柯文哲看到大家稱讚行政院副院長，以及相關談判團隊表現良好的時候，卻不願意稱讚別人做得很好，且他要不要問民眾黨主席黃國昌，到底去美國談了什麼，「難道黃國昌所不能說的這些機密，在柯文哲眼中也是一種賣國嗎？」，這就是標準的「柯文哲式哲學」，既包牌又雙標。

原文出處：快新聞／見不得台灣好？柯文哲談關稅竟嗆「賴清德賣台」 綠黨團火大打臉

更多民視新聞報導

黃國昌拿國防機敏資料離場「他這樣解釋」！周軒揪1關鍵酸

前市長指點江山？柯文哲轟「營養午餐免費騙選票」 蔣萬安暖回一句

基隆水治理連環爆 民進黨痛批謝國樑：市長無能、市民承擔風險

