即時中心／高睿鴻報導

面對中國軍事野心不斷膨脹、以及迫在眉睫的武統壓力，總統賴清德近日震撼表態，提出政府有意擬定400億美元（約台幣1.25兆）特別預算，用來強化我國國防；然而，在野黨竟群起表達反對，如藍營立委徐巧芯就嗆聲，「請問現在要戰爭了嗎？」，引發外界熱議。對此，民進黨立委沈伯洋今（11）受訪時反酸，在野黨現在想推「反年金改革」，同樣得斥資10年7000億，為了退休軍公教而捨棄國防，完全不符當前國際情勢。

沈伯洋強調，這筆「8年1.25兆」預算，對國人來說真的至關重要，畢竟這攸關我國未來8年的國防，能否進一步加強抵禦能力。他繼續說：「大家要知道，其實8年1.25兆平均下來，每年的花費數字，並沒有他們（反對者）宣稱的那麼高；大家可以想想，立法院現在排審的反年改，一旦通過，也是耗資10年7000億」。

因此沈伯洋認為，國民黨等同在「給退休軍公教10年7000億」、以及「8年1.25兆挺國防之間」，選擇放棄未來8年的國防，撥補給退休軍公教；但綜觀當前國際局勢，「這無論怎麽看，都是一個不合理的決定」。

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）

另一方面，最近我國公布新任「駐馬紹爾群島」大使，將由徐蔚民擔綱；令人沒想到的是，這項人事異動瞬間引發熱議，因為從照片來看，徐蔚民不僅擁有帥氣外表、且五官深邃，讓網友議論紛紛，甚至懷疑相片是否為AI生成。沈伯洋今天受訪時也談及此事，他說，對本人並不認識，但相信徐聽到大家這樣的評論，應該會感到很開心。

不過沈伯洋也強調，今天徐蔚民能拿到這個位置，是因為他有實力；他之前待過泰國、也去過拉脫維亞，中間亦曾做過幾次很漂亮的專案。「正是因為這樣，外交部才會派他去做大使、為我國扛下外交重任」，沈伯洋說。他進一步指出，未來與馬紹爾之間的互動，首要任務當然就是盡量維持外交關係；畢竟現在中國持續打壓，所以，大使的責任確實很吃重。

台灣駐馬紹爾群島新任特命全權大使徐蔚民。（圖／翻攝自台灣駐馬紹爾群島共和國大使館臉書）

沈伯洋續指，外交大使的其中一個任務，就是要讓人民別輕易受到中國壓力的影響；他說明，過去政府較注重特定政治人物、非政府組織等，希望他們別被中國滲透，但中國現在的手法，常常是先影響一般人民、之後再藉由大選的方式，拱特定政治人物上位，最終影響到與我國的外交關係。

所以他也坦言道，想持續維持邦交關係，其實不是很容易的工作；所以，希望能在支持預算的指引之下，能成功地繼續推展外交行動，讓國際上支持我們的票數越來越多。

原文出處：快新聞／見不得台灣好？藍白竟出手擋1.25兆國防預算 沈伯洋硬起來回擊了

