見了習近平後再會高市早苗 李在明1/13-14訪日本奈良
南韓總統府青瓦台今天（1/9）宣布，總統李在明將應日本首相高市早苗邀請，於13日至14日訪問日本，目的地是高市早苗的故鄉——奈良。
高市早苗去年10月底赴南韓慶州出席亞太經合組織（APEC）峰會時，首次與李在明會談。韓聯社報導，李在明當時表示，依照「穿梭外交」的精神，下次應由他回訪日本，如條件允許，希望前往奈良。
根據青瓦台發布的消息，李在明將於下週二（1/13）下午抵達奈良，與高市早苗會談，將是李在明就任後第五次、高市早苗就後第二次舉行韓日峰會，將共商地區及國際局勢，以及經濟、社會和文化等涉及民生的諸多合作事宜。
李在明對中國4天國是訪問昨（1/7）結束，南韓媒體審視此行成果，指中國「表面熱情周到，實質卻是訓誡」，指中國國家主席習近平與李在明對話後，對解除限韓令未鬆口、隻字不提北韓、未發布成果文件，且中國官媒報導中多用「應」、「要」等字眼，呈現「訓誡式」口吻。
