黃國昌過去總把「公開、透明」掛在嘴邊，這趟訪美回來，也立即開了記者會，但被問到見了誰？談了什麼？他都說基於對美尊重不能轉述，引來網紅四叉貓大酸雙重標準，黃國昌不說是因為默契、別人不說就是黑箱！

曬出從AIT總部眺望華盛頓紀念碑照，民眾黨主席黃國昌旋風訪美72小時，唯一公開的畫面，就是這幾張照片，和車上黑漆漆的直播，到底這趟行程見了誰？

見了誰談什麼？ 黃國昌稱「尊重不透露」 四叉貓批雙標

黃國昌從AIT總部眺望華盛頓紀念碑照。（圖／民眾黨提供）民眾黨主席黃國昌：「AIT這邊的請求跟對美方的尊重，請各位媒體朋友諒解，我無法去轉述在會中，美方的官員他們所說的話。」

過去總喊著公開透明的黃國昌，怎麼好像在打躲避球？此趟訪美行黃國昌稱72小時沒換衣服，看來是真的很疲憊，在記者會上還一度發言停頓。

民眾黨主席黃國昌：「對不起我頓一下，因為我腦袋裡面一直在思考，要怎麼組織我的發言，可以遵守跟美方的協議，因為我怕一下子講得太直接就講出來，那些照片都是美方點頭才公布的，那具體拜會的人是誰，這件事情非常抱歉，我真的不能說。」

網紅四叉貓：「自己遇到就說保密，還記不記得他們很愛罵說，什麼民進黨執政黨，跟人家談疫苗什麼也黑箱都黑箱，他們就是默契，他們就說我們跟美國的默契。」

黃國昌稱訪美行程全程保密，網紅四叉貓酸雙標。（圖／民視新聞）被追問細節黃國昌都不能透露太多，倒是出訪前黃國昌聲稱要去談關稅和軍購，但他人才到美國，紐約時報就報導，美國對台關稅有望從20%調降15%，這跟黃國昌有關係嗎？

民眾黨主席黃國昌：「我們也是蠻驚訝的，高機率在未來數週，就會進行協議的公布，昨天中午離開美國貿易代表署，結果下午兩點多紐約時報就出來了。」

台北市議員（國）秦慧珠：「關稅任何國家都是政府對政府談，在野黨坦白說是無權去置喙的，黃國昌在造勢個人創造聲量創造話題上，是目前比我們李四川強很多。」

連國民黨民代也酸度破表，在卸任前的最後18天，黃國昌大動作率團訪美，是要創造政績還是聲量，選民自有判斷。

