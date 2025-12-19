見人就砍！中山隨機砍人男持長刀殺進誠品南西 驚悚影像流出

台北車站今（19）日傍晚5時30分左右發生重大攻擊事件，一名身穿黑衣的男子在台北車站M7出口丟擲煙霧彈，並持約30公分長刀砍傷一名男子後，隨即往中山站方向逃逸。過程中，他又在中山站外道路投擲煙霧彈，並持刀揮砍路人，現場民眾驚慌尖叫、四處逃竄。

中山隨機砍人男持刀殺進誠品南西驚悚畫面流出。（圖／授權自threads@realestatebless）

從現場畫面可見，黑衣男先蹲在中山站外路口，從背包取出煙霧彈朝道路兩側丟擲，濃煙瀰漫，民眾高喊提醒並緊急避難。隨後他起身持刀，一路朝百貨公司方向前進，見人便揮刀攻擊，引發更大混亂。

警方獲報後立即封鎖現場，黑衣男闖入百貨公司後，在警方包圍下自5、6樓高處墜落，當場失去生命跡象並送醫搶救。最新消息指出，此事件共造成9人受傷、4人命危，嫌犯為27歲張姓男子，疑似遭桃園地檢署通緝，詳細犯案動機與案情仍待進一步調查釐清。

