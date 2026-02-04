見他市場大喊「我要殺人」苗栗男捨命壓制反挨槍！傷勢曝光

羅姓男子見義勇為，過程手中彈；市長余文忠探視。取自余文忠臉書



苗栗縣苗栗市米市街南苗市場4日發生鍾男揮刀作勢砍人，且喊著要殺人，一名員警頭被劈；另一名員警反擊開了2槍，1槍擊中犯嫌鍾男，另1槍誤擊見義勇為羅姓男子。

苗栗市長余文忠獲知訊息後第一時間前往醫院，慰問見義勇為的市民英雄，表達最深的關懷與感謝；強調在危急時刻，有熱心市民挺身而出、見義勇為，協助制止事態擴大，展現令人敬佩的勇氣與善意。羅男和余文忠當兵同梯次。

苗栗縣消防局獲報，將揮刀男子送醫。讀者提供

4日清晨7時40分發生砍人案的40歲鍾姓男子，因借手機不成，持摺疊刀在市場內揚言殺人，員警到場試圖制止，反遭攻擊頭部，血流滿面。

一旁員警連開2槍制止，造成鍾男胸部中彈、英勇制止的民眾羅姓男子手掌中彈，全都送醫救治。

兩位傷者送至大千醫院，鍾姓男子（40歲）胸口一處槍傷，進行手術；羅姓男子（55歲）左手槍傷。

