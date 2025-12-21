見余男阻嫌遭刺殺 多名民眾不顧安危伸援手搶救

台北市 / 綜合報導

在這場隨機攻擊案中，仍有民眾不顧自身安危伸出援手！當時在台北車站挺身而出，試圖阻止凶嫌張文的余姓死者，遭刺傷後倒地，當下有相當多民眾衝上前幫忙，一名剛好經過的男子則發文提到，當天剛好完成公司安排的急救課程，甚至才剛拿到證照，案件就在眼前發生，他立即衝上前幫忙急救，感嘆最終救不回余先生，但眾多人在混亂中協助救援，溫暖義舉仍感動許多人。

男子倒在地上，警消人員全圍在一旁，不斷CPR與時間賽跑搶命，19日在台北捷運台北車站的，隨機殺人案中，57歲的余姓男子嘗試制止，凶嫌張文不幸犧牲，試圖救援他的民眾中感嘆發文。

他回憶19日當天上完急救人員的最後一堂課，5點27分走到北車，發現當時煙霧彌漫本來以為是失火，3分鐘後走近看到余先生趴在地上，他的外套穿很厚沒有大片血跡，但整個人沒有意識，當下與其他民眾將余先生翻身，才發現余先生的衣服有滿滿的血跡，看到血跡男子也慌了馬上止血，狂喊有沒有叫救護車有沒有AED，後續開始一連串的急救，直到余先生被抬擔架送去醫院才停下來。

搶救當下當事人沒時間確認現場狀況，但混亂當下仍有不少民眾伸出援手，但透過新聞發現余先生身亡，相當感慨。附近店員說：「如果不是他(余先生)，如果我再早一點下班的話，可能躺在那邊的就是我。」

一場冷血的隨機殺人案，患難中仍有民眾，奮不顧身搶救人命，儘管難以救回余姓男子性命，但仍讓民眾感受到溫暖人性。

