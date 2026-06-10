見傅子純遺容像熟睡！高欣欣曝遺孀現況：已能少許進食

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傅子純因急性血癌猝逝，靈堂將於10日下午開放至親弔唁。（圖／翻攝自高欣欣臉書）





本土劇46歲當家小生傅子純，日前因急性血癌併發症不幸猝逝，震驚全台演藝圈，與他私下情同姐弟的資深藝人高欣欣，在接獲噩耗的第一時間便趕赴淡水馬偕醫院陪伴家屬。高欣欣悲痛表示，在加護病房見到傅子純最後一面時，他的神情顯得非常平靜安詳「就像睡著一樣」。然而，面對丈夫驟然離世，遺孀李小姐心碎欲絕，連日在社群平台發文傾訴對亡夫的無盡思念，並強忍悲痛對亡夫喊話，高欣欣也透露遺孀李小姐在親友守候下，已經開始有少量的進食。

不捨驟逝病房痛哭

根據《壹蘋新聞網》報導，最早趕到醫院陪伴家屬的高欣欣，神色哀戚地回憶治喪當天的情況。當時在加護病房內，醫護人員已經為傅子純整理好衣物，由於死訊來得太過突然，讓毫無心理準備的高欣欣一時之間無法接受，看著遺容情緒崩潰，忍不住對著遺體心痛哭喊：「在搞什麼東西呀！」藉此宣洩對弟弟提早離世的震驚與不捨。

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不過在痛哭過後，她也輕聲對著離世的傅子純允諾，要他安心好好休息，未來所有繁雜的事情都不用擔心，「有姐姐在，會幫忙的」。

親友輪流守候陪伴

這場突如其來的變故，也讓傅子純的圈外妻子李小姐陷入巨大悲痛，其遺孀連續兩天在個人社群發文傾訴思念，提到自己夢見了亡夫，感覺他身上已無病痛折磨。

高欣欣透露，目前演藝圈的一群熟識好友都持續守候在傅太太身邊貼心陪伴，雖然妻子目前的情緒至今仍難以平復，但在眾多親友守護之下，目前已經有漸漸穩定下來的趨勢，並且在親友的勸導下，這兩天已經開始有少許的進食。

回憶當年婚宴義氣擋酒

除了接受媒體採訪揭露近況，高欣欣也在個人臉書粉專發文悼念，回憶起兩人多年來深厚的姐弟情誼。她痛心寫下，當年自己舉辦婚宴時，傅子純非常夠義氣地挺身出來擔任「擋酒部隊」，甚至還會逢人就驕傲地炫耀「欣欣姐很照顧我」，種種貼心與陽光的過往如今都成追憶。

目前民視已公告傅子純靈堂設於板橋殯儀館旁的生命會館，並於10日下午1點起正式開放至親弔唁，現場將嚴格維持不對外開放，以保留莊重安靜的追思空間。

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