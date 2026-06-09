見傅子純遺容崩潰！高欣欣痛罵「搞什麼東西呀」 曝遺孀現況惹鼻酸

娛樂中心／林昀萱報導

出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲不敢置信。第一個趕到醫院、與傅子純情同姊弟的高欣欣透露，她抵達醫院時傅子純已離世，見到對方遺容難以接受痛罵「在搞什麼東西呀」，並曝光遺孀現況。

傅子純一直以來是電視台戲劇愛用的本土小生，形象鮮明陽光，他2018年與交往7年的圈外女友登記結婚，當時還到泰國度蜜月，感情相當甜蜜。過往傅子純曾透露因氣胸開刀，還有頸椎疾病，因拍一場摔下樓梯的戲，導致他高難度甩頭，因此牽動了舊疾，釀成頸椎不適。沒想到近日從峇里島返台，卻爆發急性血癌，歷經急救仍回天乏術。

廣告 廣告

傅子純驟逝讓親友粉絲不敢置信。（圖／民視提供）

曾和傅子純在八點檔中飾演姊弟的高欣欣，是第一個趕到醫院的圈內好友。據《壹蘋新聞網》報導，她抵達醫院時傅子純已經離世。在ICU護士幫忙換好衣服後，高欣欣進去看到傅子純的遺容相當平靜安詳，但難以接受好友這麼年輕驟逝，忍不住對著他痛罵「在搞什麼東西呀！」她也向傅子純承諾不用擔心，一切「有姊姊在，會幫忙的」。

傅子純離世讓妻子遭到沈重打擊，她在社群發文，悲痛喊話傅子純「來世再找到彼此」，字字句句都惹人鼻酸。針對傅子純遺孀情況，高欣欣透露有一群好友都陪伴在側，提供協助，目前情況漸漸穩定「開始少許進食」。至於後事處理狀況，傅子純經紀公司9日表示，目前家屬、至親好友正懷著沉痛心情處理傅子純相關後事，為保留安靜且莊重的追思空間，靈堂將不對外開放，將於今（10）日下午1時讓家屬、至親及演藝圈好友前往弔唁追思，會另外擇日舉行粉絲追悼會。

更多三立新聞網報導

傅子純發病24小時驟逝 父慟曝離世前2天最後通話「不舒服都沒說」

別被跌幅收斂騙了！專家示警「台股處於暴風眼」：還有4關要過

傅子純46歲驟逝！醫揭「多人有1症狀」卻輕忽 恐是血癌警訊

傅子純寵妻日常曝！愧疚「沒給老婆一場婚禮」 曾自嘲：真不是個男人

