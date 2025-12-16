「見光死」魔咒被破！阮經天飛韓見小20歲女友 「兩招」擄獲浪子心
金馬影帝阮經天過往戀情多因見光死而告終，然而今年10月被《鏡週刊》曝光他與小20歲的中國千金女友徐小姐的戀情後，這段關係卻並未重蹈覆轍。日前阮經天被網友直擊飛往韓國與徐小姐會合，據悉是徐小姐低調聽話的特質，以及戀情曝光後徹底「刪光網路足跡」的舉動，讓她完全贏得了阮經天的信任，使得戀情穩定發展，不再曇花一現。
阮經天過去因床事細節被前女友鉅細靡遺爆料，或約會行程被媒體掌握、同框照遭直擊，導致他對感情極度缺乏安全感，最終選擇分手來保護自己。然而，這次與在韓國讀書的中國籍女友徐小姐發展卻特別不同。
女友低調獲信任 打破見光死鐵律
這段戀情在10月曝光時，但阮經天並未因此分手，反而是在新戲《阿茲海默警探》殺青後，立刻飛抵韓國，並帶著弟弟與弟媳和徐小姐聚會，顯示徐小姐不僅獲得男友信任，更已融入男方家庭。
遠距離戀愛與低調聽話特質 成功擄獲浪子心
據悉徐小姐能夠打破阮經天的「見光死」鐵律，主因是她完全符合他喜歡女生「低調、聽話」的特質。緋聞曝光後，徐小姐除了立刻關閉IG帳號，還進行了徹底的網路清理，將所有與阮經天有關聯的照片清空，甚至直接刪除了小紅書帳號。
這個舉動讓阮經天確信徐小姐並非想藉緋聞成名，對外貌足以出道的她而言，此舉更顯示出她對隱私的重視，深得男友信任。此外，由於阮經天不喜歡女生太黏，徐小姐在韓國讀書的「遠距離戀愛」模式，正好符合他需要私人空間的需求。
這兩項條件成功擄獲阮經天渴望安全感的心，使得他即便在韓國約會被網友直擊，也未藏躲，而是坦率面對鏡頭。雖然這段戀情最初並非一帆風順，去年夏天女方來台約會後，曾因距離與男方事業忙碌而一度面臨危機，但徐小姐始終保持不吵不鬧的姿態，終於等到這顆漂泊的心停靠，讓兩人關係逐漸穩定。
