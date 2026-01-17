見公車顯示SOS報警 台中首創一鍵救援新標配

▲中市公車創新加裝緊急求救按鈕(圖／交通局提供2026.1.17)

[NOWnews今日新聞] 為應對公共運輸突發治安事件，台中市政府交通局領先全國，擴大試辦公車「緊急求救按鈕」。當車內發生緊急狀況，駕駛僅需一鍵啟動，車頭及車尾LED燈即會顯示「SOS 請幫我報警」字樣，第一時間向外界傳遞求援訊號，為乘客爭取關鍵救援時間。

交通局長葉昭甫表示，公共安全強調分秒必爭，事件發生初期的通報至關重要。新式緊急求救按鈕設置於駕駛座旁，操作簡便且具備高度隱蔽性。他解釋，此設計旨在降低車內乘客因自行撥電話報案而可能激怒歹徒的風險，由駕駛員安靜、快速地對外發出明確求救訊號，讓外界及時伸出援手。

目前台中市已有66輛新式電動公車率先完成緊急求救按鈕裝置。交通局強調，這項功能已列為未來新購車輛的「標準配備」，要求客運業者在未來新購公車時全面納入安裝。

此外，交通局積極布局全方位安全網，目前全市約1,300輛公車已全面配備先進駕駛輔助系統（ADAS），有效降低駕駛視野死角。未來將結合硬體設施與駕駛員教育訓練，透過定期緊急應變演練，確保第一線人員在面臨多元公共安全挑戰時，能迅速且妥善應對。

交通局說，市府持續推動優質交通環境，除硬體升級外，也嚴格要求業者加強「路口安全確認」機制。相關行車安全與服務品質指標均已納入每年市區公車評鑑，藉此督促業者精進管理。透過科技防護與制度規範的雙管齊下，打造讓市民安心、乘客放心的公共運輸服務。

