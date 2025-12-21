見刀「愣在原地」反應慢？學者駁：大腦機制會「當機」

兇手張文拿著刀，大搖大擺走過誠品南西百貨樓層，逛街的民眾看到他卻呆站在原地。（圖／東森新聞）





台北連續攻擊事件造成人心惶惶，但不少網友看到監視器影片，質疑遇到這種情況，怎麼第一時間大家都不趕快逃跑，是沒有意識到危機嗎？對此，北教大副教授郭葉珍回憶，曾經目睹槍擊案在眼前，她當下也整個人跟當機一樣，不知如何是好。專家也說明，人在緊急情況下，大腦可能會啟動保護機制，無法立刻作出逃跑或反擊的指令。

前天（19日）晚間誠品南西4樓，兇手張文拿著刀，大搖大擺走過百貨樓層，逛街的民眾看到他卻呆站在原地，一陣子後才拔腿狂奔。還有在捷運站裡，張文瘋狂丟擲煙霧彈，卻依舊有民眾淡定走過，到底是嚇傻了，還是危機感不足。

北教大副教授郭葉珍：「人在碰到意外的事情，腦部一定會當機，因為這些一切事情都不合理啊，所以會當機是非常正常的。」

北教大副教授郭葉珍站出來談親身經歷，過去她也曾經目睹槍擊案，當時的她彷彿整個人被按下停止鍵。

北教大副教授郭葉珍：「我眼光就撇見我的同事這樣（示意蹲低），一直叫我要趴下來，可是那時候，我忽然好像意識到什麼，我就馬上又站起來，然後馬上又往...我就往後跑，我往後跑之後，我就看到我同事就很驚恐。」

大腦面對這類突如其來的暴力事件，一時間資訊過載，可能導致身體無法立即做出逃跑或反擊的指令。如果狀況過於慘烈，無法立即處理，會暫時關閉身體與心理的感受，形成恍神或僵住的狀態。

時代力量黨主席王婉諭：「長期以來台灣的治安良好，民眾也過得安居樂業的情況之下，對於突發事件，的確會比較難有即時反應。」

還有一種情況是心理預期，台灣社會大家都習慣相信身邊的陌生人，心理上並未準備好應對暴力，也導致了反應延後。

其他民眾：「看到新聞滿驚恐的，就會覺得說如果自己遇到，也不知道怎麼處理，可能我覺得當下反應也是先跑在說。」

聯醫整合主治醫師姜冠宇：「看到有危險徵象的時候，第一個想到的是動作，就是離開危險，就是要撤，這樣我想可以減少未來有認知癱瘓的狀況。」

大腦短時間接收太多衝突訊息時，當機正常現象，但民眾還是得從日常生活中建立身體對危機的反射機制，少一秒停頓，多一秒保護自己。

