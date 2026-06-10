見到傅子純顯靈現身鏡子 梁又南：他對我比加油！

梁佑南淚憶傅子純，曾在攝影棚見到他顯靈。（鏡報 劉耀勻）

傅子純病逝消息震驚演藝圈，不少藝人10日前往靈堂追思。其中梁佑南才剛接受黃斑部皺褶手術，右眼仍包著厚厚紗布，上午回診結束後便趕往靈堂送別好友。即使女兒再三叮嚀她不能哭，她仍忍不住紅了眼眶。

談起傅子純，梁佑南數度哽咽。她說兩人在工作上合作機會不算特別多，但私下往來多年，對方總是在別人最需要的時候給出溫暖與支持。

而讓她最難忘的，則是傅子純離世隔天發生的一幕。當時她正在民視攝影棚工作，坐在化妝間裡準備錄影，抬頭看向鏡子時，竟一度看見傅子純的身影出現在後方，對她比出加油的手勢，讓她下意識脫口大喊：「子純！」

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梁佑南說，也許是因為大家太想念他了，也或許是他還放不下熟悉的工作環境。她感嘆，傅子純一直是認真生活、認真工作的人，如今突然離開，除了不捨，也提醒所有人健康的重要性。

她回憶，自己過去因為管教孩子嚴格，經常被外界貼上「虎媽」標籤，當時其實相當介意。沒想到有一次在攝影棚碰面，傅子純主動上前抱了抱她，告訴她不要被外界的聲音影響，只要把孩子照顧好，就是一位成功的母親。短短幾句話，卻讓她記到現在。

不只如此，傅子純也曾在她與兒子關係陷入僵局時伸出援手。梁佑南透露，當年兒子填寫大學志願時，母子倆對未來方向意見分歧，關係一度降到冰點。傅子純得知後勸她尊重孩子的選擇，不要把自己的期待強加在下一代身上。後來她選擇放手，兒子也如願就讀自己喜歡的科系，母子關係因此逐漸修復。

「我會記得你說過的每一句話。」站在靈堂前，梁佑南忍不住向好友喊話。

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