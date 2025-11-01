見前女友太瘦偷塞錢 男違反保護令 遭判拘役

台中市1名男子將3000元生活費放在前女友車門把上，女方發現心生畏懼報警，台中地院依違反保護令罪判男子拘役40日，得易科罰金。（林弘笙攝）

台中市1名40歲男子因對前女友施暴，去年底女方獲法院核發保護令，今年5月，男子在洗車場巧遇前女友，試圖上前交談遭拒，翌日他因「心疼女方太瘦」，將3000元生活費放在前女友汽車的車門把上，女方發現後心生畏懼報警。案經台中地院審結，法官認定男子接觸前女友，依違反《家庭暴力防治法》保護令罪，判拘役40日，得易科罰金。

據了解，2人曾為同居男女朋友關係，但男子有家暴行為，台中地院去年12月20日核發有效期為2年的通常保護令，禁止男子對前女友騷擾、接觸、跟蹤、通話或通信等行為。警方2024年12月26日通知男子正式執行法院保護令，並要求男子應與前女友住所保持至少100公尺距離。

廣告 廣告

今年5月31日中午12時許，男子趁前女友在自助洗車場洗車時，走到旁邊試圖與她說話，女方喝斥離開後，男子才離去。6月1日上午7時許，男子再次前往前女友承租的停車場，以口罩包好3000元生活費後，放在駕駛座門把上，女方發現後心生畏懼，認為男友違反保護令，就在當天中午11時許報警。

檢方偵查中，男子矢口否認違反保護令規定，他說在洗車場巧遇前女友時，只是想打個招呼，前女友要求離開他就走了，他「心疼女方太瘦」，隔天經過前女友承租的停車場車位，看到車庫門未關，所以放3000元在車門把上，讓她當生活費，沒想到前女友竟會報警。

法院審理時，男子改口認罪，法官審酌，男子明知保護令內容及效力，卻仍漠視公權力與保護作用，顯示法治觀念薄弱，但考量男子已坦承犯行，依違反保護令罪判拘役40日，得易科罰金。全案可上訴。