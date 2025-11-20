見台人光顧感動想哭！他曝披薩店老闆現況 遭眾網批「鄉愿到義大利」

瘋子披薩老闆拍影片向台灣人道歉仍無法平息怒火。圖／翻攝自IG@Patrizio Pazzini

日前義大利蒙特卡丁尼市（Montecatini Terme）餐廳「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）老闆在IG上傳一段影片，當中用義大利文辱罵台灣遊客只點了5份比薩及3杯啤酒，還拍下台灣人開心用餐畫面，遭到炎上；不過昨日一名在義大利經營雜貨店及民宿台灣人分享到該家披薩店用餐，老闆得知是台灣人「感動到都要哭出來」，並表示「與人玫瑰，手指撚香」反遭網友砲轟。

日前餐廳老闆派崔克．帕齊尼 （Patrizio Pazzini）在社群發布一段影片，因16名台灣遊客用餐只點5份比薩、3杯酒，認為相當不尊重，便仗著台灣人聽不懂語言之下，與遊客合影同時以義大利文辱罵，還說道「滾吧台灣」。

該影片引起台灣網友關注，紛紛留言批「種族主義商店無端公開羞辱顧客」、「不試圖溝通，卻在客戶身上撒嬌，完美展現你的低EQ」、「如果你真要避，可以幫客人訂清楚點餐規則，而不是發個視頻去罵人」，更演變成「外交事件」。

事發幾日，一名在義大利經營雜貨店及民宿的台灣網友昨（19）日在社群分享，帶台灣客人前往該披薩店用餐，老闆得知來自台灣後「感動到都要哭出來」，經老闆解釋事件經過後，老闆透露這幾天收到很多「恐嚇電話跟簡訊」遭到人士騷擾要其家庭與餐廳威脅；對此原PO認為「生活還是得過」，感嘆「一件事有不同的樣貌，站在不同角度看的事態都有所不同」，並表示「與人玫瑰，手指撚香」。

義大利「瘋子披薩」老闆拍影片辱罵台灣人遭炎上。圖／翻攝自Patrizio Pazzini臉書

不過該篇貼文一出，再度引起網友不滿，直批「拜託你不要代表台灣人」、「妳真的是台灣人之恥」、「偽善比作惡更可怕」、「你是不是覺得自己的好特別、好善良、都跟別人不一樣？」質疑原PO聽完披薩店老闆解釋事件經過，竟還替老闆「賣慘」，直言台灣人就是「鄉愿」、「鄉愿到義大利去，噁心」 、「他們笑著酸你們，你們都不知道」，以為自己是和平鴿，殊不知成「已知用火和平鴿」。



