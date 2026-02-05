見報價上漲就以為是趨勢？專家破解迷思：最怕大家理由都一樣





許多投資人見報價上漲、法人喊缺貨便急著追價。然而，前台積電工程師、具18年操盤經驗的基金經理人沈萬鈞提醒，單看報價上漲就認定趨勢，往往只是追逐表象，真正的風險在於「所有人用同一套理由進場」。

基金經理人做資產配置，大致分成兩派：一派是從趨勢找族群、再找個股；另一派是單點突破，長期佈局自己認同的公司與經營者。現在盤勢不好，沈萬鈞5日在《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》粉專上，分享了自己在加碼或重新建立部位時，最重視的三個指標。供投資人在操作時作爲參考。

第一，是「供需是否出現結構性失衡且時間夠長」。他指出，很多人看到報價上漲，就以為是趨勢；看到法人喊缺貨，就急著追。對我來說，那都還太表層。我真正要確認的是：這個產業的供給端，有沒有被「結構性」限制住。

短期去化庫存或旺季錯配，不能等同於趨勢，應回頭檢視資本支出、產能移轉與上游資源配置；若供給端無法迅速擴張，而需求因新應用與新商業模式被拉長，價格彈性往往比市場預期更久，也可能出現「結構性排擠」下被低估的市場。

第二，是「公司是否站在趨勢的關鍵位置，而非只是受惠」。他強調，能否把順風轉為長期競爭力，取決於企業在產業鏈的不可替代性，以及規模放大後是否更強，而不是被價格競爭稀釋。

第三，是「市場共識是否跑得太前面」。沈萬鈞指出，當基本面仍在上修，但股價對利多反應轉鈍，往往是進入汰弱留強的階段；真正危險的是所有人都用同樣理由持有，卻說不出新的成長邏輯。對他而言，這三個指標不是神奇公式，而是協助在市場噪音中保持紀律的濾網，投資不在於天天做對，而是在對的趨勢裡走得更久。

沈萬鈞寫道：「盤勢整理的時候，我不會急著證明自己；反而會反覆確認：趨勢還在嗎？位置還對嗎？共識是不是已經太滿了？如果答案都還站得住，那我願意等。因為相對報酬，從來不是靠每天做對，而是靠在『對的趨勢裡』，活得比別人久。」

