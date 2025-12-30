見外送員寒雨載2子女送餐 吳宗憲批政府忽視民生與夜間托育需求

照片來源：吳宗憲臉書AI生成示意圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法委員吳宗憲今（30）日以「寒風中，外送員背上的孩子—我們與貧窮的距離，只差一個願意看見人民的政府」為題，於臉書分享近日見聞，並批評如果政府的眼裡只有股市指數，卻看不見人民的痛苦指數，那這個政府，真的離人民太遠。

吳宗憲提到，直到今天他才能用平靜的情緒把這件事情論述完畢，這是最近以來，他最感到揪心、鼻酸且憤慨的一刻，也許在某些人心中輕如鴻毛，也許政府更不在意，但卻讓他久久無法平復。

上週六晚間，宜蘭寒風又下著雨，吳宗憲看到一位外送員爸爸騎著機車送餐。機車踏板小椅子坐著一個約2歲多的小小孩，後座還有一個約6歲的孩子，夾在爸爸跟外送箱之間。

細雨飄在他們的雨衣上，孩子雖然戴著可愛的安全帽，但冷冷地、面無表情地坐著。趁著外送員送餐完畢整理的短暫時間，吳宗憲趨前詢問：「這麼晚了，怎麼小朋友還跟著出來？」那位爸爸跟吳宗憲說，沒辦法，因為沒人帶小孩，所以經常帶著小孩跑外送，且物價太貴，不兼差根本無法負擔生活費用。

「爸爸一邊送餐、一邊顧孩子，在雨夜裡奔波。」吳宗憲說，這一幕很衝擊、悲傷，他腦海中浮現的，是立法院長韓國瑜常掛在嘴邊的那句話「莫忘世上苦人多」。

吳宗憲不禁想問：「我們的國家怎麼了？政府到底有沒有好好正眼看過真實社會打拼的樣貌？」當日本、瑞典、芬蘭還有好多國家，都為了上夜班的人民，提供24小時公托的社會福利，而我國政府最在乎的只剩選舉；當政府整天沉浸在「股市創新高」、「經濟成長率好棒棒」的泡泡裡，為什麼那位爸爸必須不顧危險，帶著小孩在風雨中這樣拚命？為什麼大家感覺不到經濟變好？

吳宗憲批評，「大家薪水都很高」是個謊言；據主計總處最新數據，真相非常殘酷，雖然「薪資平均數」是47803元，但代表絕大多數百姓真實情況的「薪資中位數」只有38319元。他分析，這代表什麼？表示全台有一半以上的工薪階級，辛苦一個月領不到4萬元。政府只愛宣傳被高薪族群拉高的「平均數」，但那位風雨中送餐的父親，就是被平均數掩蓋、沈默的大多數。在面對高物價的今天，不到4萬元的薪水怎樣養一個家？

「股市好，台灣就好？」吳宗憲認為，這又是另一個謊言；政府把大部分資源押寶在高科技與股市，創造高額GDP，但真相是：真正撐起台灣就業的，是中小企業與服務業。兩者合計約占全部受雇者的９成以上，其中，光服務業就占了約６成就業人口。

這近1000萬名勞工，不在冷氣房裡的晶圓廠上班，而是在街邊的小店、在傳統產業的工廠、在馬路上奔波。吳宗憲強調，這才是最多台灣家庭吃飯依靠的支柱，但錯誤的政策與國際觀，不斷讓傳統產業、服務業受到重大打擊，勞工收入停滯不前，甚至失業。

吳宗憲指出，執政黨整天操作意識形態，卻不好好關注民生、投資基礎建設，對眼前的民生疾苦視而不見；錯誤的能源政策、採購弊案、浮濫軍購、廣設一堆無效率公務部門酬庸大撒幣，讓年輕人看不到明天，讓生育率剩下0.89創世界最低。

「請問，政府帶給了我們什麼樣的未來？沒了孩子、沒了經濟的未來，就是意識形態者追求的夢想嗎？」吳宗憲強調，看著那位外送員爸爸的背影，心情極為沈重，久久無法平復，有著「我該做些什麼，卻做不了什麼」的無力感。轉頭跟旁邊店家買東西時，才發現自己鼻音好重。他說：「這不是個案，而是台灣社會真實的模樣，是政府失能的鐵證。」

