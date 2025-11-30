見大阪勝尾寺擺「愛台灣達摩陣」，中國粉紅女當場抓狂搞破壞。圖/ 翻自@JapanBanZaiLove

日本大阪勝尾寺以「必勝達摩」聞名，近期寺內出現台灣遊客「接力」，在寺內拼出「台灣」的形狀，還有「I❤️YOU」等字樣，寺方也特地圍出圍欄，以防遭其他訪客破壞或踩到。不過近日就有台灣遊客發現，有一名中國女子當場「小粉紅症發作」，對這組「愛台灣達摩陣」搞破壞。

從網友分享的影像可見，現場有一名穿著淺粉紅大衣的女子，跨進圍欄，並開始破壞愛台灣達摩陣。她身旁有一名疑似是老公或男友的男子，不斷拉住女子，還希望帶她離開現場，要求她不要搞破壞。

目前未知這名「粉紅女」的確切身分，但這段影片也隨即引來網友熱議，網友們紛紛直呼：「日本不是很危險嗎？不是被叫不要來嗎？」、「看起來被取消的航班還不夠多，還有漏掉的蟑螂跑去日本了！」還有網友說，女子破壞達摩陣的行為相當不敬，搞不好會招來厄運纏身。另外也有網友指出，粉紅女破壞達摩離開後情緒相當激動，甚至又折返第2次推倒達摩，旁邊還有兩名女兒在一旁全程目睹。

目前勝尾寺寺方尚未對此事做出評論，另外也有台灣網友提到，「愛台灣達摩陣」被破壞後，暫時還沒有恢復原狀。此外，近期中國當局頻頻釋放「抗日」消息，包括日本天后濱崎步在上海的演唱會，臨時被無故取消；另外，日本《海賊王》主題曲歌手大槻真希在上海表演時，歌曲唱到一半，直接被斷電關燈「請下台」。



