見女友昏迷臥床急報案 男惡行曝光「家暴打到顱內出血」

男子發現女友臥床不省人事，緊急打119送醫，卻被發現曾對女友施暴。示意圖，廖瑞祥攝



桃園一名陳姓女子被發現癱臥在床不省人事，謝姓男友緊急撥打119送醫，陳女幸運被救回。令人驚訝的是，警方查出陳女是因遭謝男毆打才昏迷，桃園地檢署偵辦後，依家暴重傷害罪嫌起訴謝男。

事情發生在去年7月27日晚上7時許，有多次酒駕前科的謝姓男子（63歲）和同居的陳姓女友，雙方因細故在住處起口角，謝男涉嫌毆打陳女頭部、臉部及身體等，導致陳女顱內出血、創傷性硬腦膜下出血、頭部外傷、肋骨多發性閉鎖性骨折昏迷。

直到2天後的上午7時許，謝男叫喚陳女起床，卻發現她癱臥床上且毫無反應，趕緊撥打119送醫；警方據報追查，發現謝男犯罪嫌疑重大，將他依法送辦，桃園地檢署偵結，依家暴重傷害罪提起公訴。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

