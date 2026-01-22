見女友與人爆口角2度攻擊8旬翁害後腦撞地亡 桃園莽男被起訴

桃園市彭姓男子二度攻擊8旬翁害命，桃園地檢署依傷害致死罪嫌將他起訴。(記者余瑞仁攝)

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市34歲彭姓男子因邱姓女友與高齡82歲的沈姓老翁發生口角，涉嫌動手將坐在機車上的沈翁推倒並毆打頭部導致安全帽脫落，在場張姓友人見狀將彭男拉開，但當沈翁被他人拉起、戴上安全帽之際，彭男再度上前毆打老翁頭部造成安全帽再度脫落，沈翁更因而重心不穩後仰倒地，後腦杓撞擊柏油路面而大量出血，經送醫因顱內出血宣告不治，桃園地檢署偵辦後今(22)日依傷害致死罪嫌將彭男提起公訴。

檢警調查，彭男與沈姓老翁素不相識，去年6月22日晚間因彭男的邱姓女友與騎機車經過的沈姓老翁因細故爆發口角，彭見狀心生不滿，隨即上前用雙手猛推坐在機車上的沈翁，造成沈翁機車倒地而以雙手支撐身體，但彭仍持續攻擊沈翁頭部導致安全帽掉落，此時彭男的張姓友人見狀急忙將彭拉開。

然而，倒地的沈姓老翁由在場他人協助起身之際，彭男卻再度衝上前徒手毆打沈翁頭部、臉部，造成安全帽再次掉落，而沈翁更因此後仰倒地，後腦杓重擊柏油路面當場大量出血，在場人員立即報案將沈翁送醫急救，然而沈翁因受頭部、頸部傷害導致顱內出血、硬腦膜下出血、蜘蛛網膜下出血等傷害，急救2日後宣告不治。

案經沈翁的兒、女提告，桃園地檢署偵辦依在場證人證詞、遺體相驗報告等，認定彭男涉犯傷害致死罪嫌明確，今日偵結起訴。

