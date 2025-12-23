見女友與前男友同行 醋男駕車撞女友遭送辦

（中央社記者王朝鈺基隆23日電）林姓男子昨晚開車回到基隆市租屋處，赫見魏姓女友與前男友步行在社區人行道，林男開車衝上人行道，魏女遭撞擊倒地，警方策動林男投案，經毒品快篩呈現陽性反應，林男辯稱是1天前吸毒，詢後送辦。

據指出，28歲林男與同齡的魏女同居在中正區這處大型社區，兩人近日吵架，林男決定暫時在外居住幾天冷靜情緒，林男向友人借來愛犬，打算帶回租屋處安撫女友，昨天晚間10時許開車返回租屋處時，驚見魏女與前男友一同走在社區人行道。

林男一時氣憤難平，開車高速衝上人行道，魏女閃避不及遭撞上當場倒地不斷流血，魏女的前男友則僥倖逃過一劫，驚嚇之餘跑到車後，林男疑似倒車要追逐魏女的前男友未果後離去。

救護員獲報到場時，魏女意識模糊，身上有多處撕裂傷，立即送至衛生福利部基隆醫院治療，經醫師診斷，魏女顏面及嘴唇受有撕裂傷，經縫合後目前意識清楚留院觀察。

警方策動家人對林男親情喊話，林男今天凌晨近2時前往八斗子分駐所投案，員警搜查林男車輛，並未在車內找到毒品，經實施酒測也無酒精反應。

不過，警方對林男製作毒品唾液快篩呈現陽性反應，林男辯稱，是在1天前吸食毒品安非他命，並非事發前吸毒，警方詢後依殺人未遂罪嫌，將林男移送基隆地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1141223