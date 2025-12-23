見女友跟前任散步！基隆男「殺人式」駕車衝撞 她頭破血流昏迷…再迴轉輾

魏女遭撞後重傷昏迷。（圖／TVBS）

基隆市中正區昨（22）日深夜，28歲魏女與45歲林男走在人行道上，沒想到突遭汽車衝撞，造成魏女重傷昏迷。然而駕駛不罷休，又迴轉要輾同行的林男，所幸對方及時閃躲才未造成進一步傷害。初步了解，疑似感情糾紛，詳細案情有待釐清。

男女社區散步。（圖／TVBS）

男女社區散步突遭汽車衝撞 這起恐怖的衝撞事件發生在昨天深夜10時29分，當時魏女與林男走在社區的人行道上，沒想到一輛汽車突然衝上前撞擊，魏女來不及反應，被撞倒後，頭部、臉部鮮血直流，傷重昏迷。然而汽車駕駛見狀不罷休，還迴轉試圖撞擊男子，對方跑得快，躲過一劫。

見女友跟她45歲前男友走在社區人行道上蓄意衝撞。（圖／TVBS）

女傷重搶救 疑感情糾紛 警方對此說明，魏女鼻骨骨折及全身多處撕裂傷，緊急送醫後所幸沒有生命危險；初步了解，開車駕駛28歲林男是魏女的現任男友，原本租屋在同社區，2天前疑似被分手，男方搬離社區，而險遭撞的是45歲林男是前男友，疑似因感情糾紛而釀事。

警方第一時間鎖定涉案車輛，經警方追查，涉案車輛已尋獲，28歲林男已於今日凌晨循線查緝到案，全案詢問後將依《刑法》殺人未遂等罪嫌，移送臺灣基隆地方檢察署偵辦。

