見女熟睡伸狼爪！色男不行辯稱「只有摸」 下場曝光

出門在外搭乘朋友或熟人的車，原本應該是最安心的時刻，但這起發生在台南的案件卻讓人不寒而慄。一名女子原本高興地準備迎接婚禮，沒想到在跟朋友開車出遊的途中，因為太累在副駕駛座睡著，竟然遭到同行男子的猥褻侵犯。這起事件不只重創了她的身心，連帶讓她原本的婚約告吹，還得面對網路上酸民的二次傷害。這起案件經過台南地方法院民事庭審理，判決結果終於在日前出爐。

國道服務區變犯罪現場

根據判決書，這起驚悚的案件發生在民國112年5月，被告小明（化名）開車載著被害女子小花（化名）行經國道一號，並駛入新營服務區的停車場休息。當時小花因為體力不支在副駕駛座陷入熟睡，小明竟色向膽邊生，趁她完全無法反抗時，脫下她的褲子並動手觸碰下體。雖然最後因為自身因素無法進行下一步，因此未能得逞，但小花醒來後去如廁，驚覺護墊不見且下體不適，這才發現自己遭到信任的朋友伸出狼爪。

錄音檔揭發真相

面對這起妨害性自主案件，小明在法庭上不斷飾詞狡辯，甚至惡意誣指是小花主動勾引、雙方是合意行為，試圖把責任推給受害者。然而，關鍵的證據在於小花事後錄下的通話內容。在電話中，小明不僅親口承認「只有摸到下面」，甚至還詳細說明了當天自己因為太累「硬不起來」所以沒成功的細節。這段充滿不法細節的錄音檔，成了法院認定的鐵證，連小明的太太事後都曾發訊息詢問小花「他沒得逞吧」，顯見男方的說詞根本站不住腳。

身心重創且婚約告吹

小花在法庭上控訴，這場意外讓她患上嚴重的創傷後壓力症候群，每天生活在焦慮與恐懼中。原本論及婚嫁的她，也因為這起事件身心俱疲，最後不得不延誤甚至取消婚禮，再加上網友的惡毒留言，讓她備受煎熬。台南地方法院法官審酌雙方的經濟狀況與侵害程度，認為小明嚴重侵害女性的性自主決定權，最終判決小明必須賠償30萬元精神慰撫金。至於原告另外主張的50萬元財產損害，則因證據不足被法官駁回。

