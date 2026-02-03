見她1人慢跑...「外套蒙頭摸胸」惡狼19年後DNA破案

高雄一名女子深夜獨自慢跑時，遭惡狼以外套蒙頭後襲胸，直到19年後才破案。示意圖，取自Pexels



高雄市鄭姓男子在19年前深夜見女子獨自慢跑，用外套從背後套住對方頭部，並趁其短暫昏迷時撫摸其胸部，直到19年後才因涉及另起性騷擾案，經採集DNA比對後歸案，一審遭判一年半，高等法院高雄分院近日做出二審判決，撤銷原審量刑部分，依罪犯減刑條例減為9月徒刑，不過，認定其犯行惡性不輕，明確裁定不予緩刑，全案仍可上訴。

該案發生於2006年8月24日深夜10時許，鄭男在北高雄一處巷道，見到一名女子獨自慢跑，竟心生歹念，從背後以外套套住對方頭部，導致女子因無法呼吸而短暫缺氧昏迷。鄭男見女子失去意識，隨即解開女子上衣、內衣與褲子鈕扣，伸手撫摸其胸部，所幸鄰居察覺異狀外出查看並報警，女子才未再遭進一步侵害。

事後警方雖於被害人胸罩上採得DNA，不過因資料庫技術限制，始終無法比對出嫌犯身分，直到多年後鄭男另涉性騷擾案件，警方依法採集其唾液檢體，並送交刑事警察局比對DNA資料庫後，才將鄭男逮捕歸案，並依涉嫌強制猥褻罪函送橋頭地檢署偵查、起訴，並被地院判處有期徒刑1年半。

鄭男上訴指出，全案至今已19年之久，期間在社會上有正常生活，犯後坦白承認、積極彌補己過，願意前往接受心理諮商，也有賠償被害人的意願，請求依刑法第59條酌減其刑並宣告緩刑。

高雄高分院認為，鄭男在夜間對獨行慢跑女子下手，以外套蒙頭致其昏迷後猥褻，行為手段具高度危險性，對被害人造成嚴重心理創傷，難認情節輕微，加上最低法定刑已為6月，且另可適用減刑條例，並不存在「情輕法重」情形，無從再依刑法第59條減刑。

法院也指出，被害人明確表示不願和被告調解，且原審判刑不重，加上本案是因被告涉及另起性騷擾案件才意外曝光，難認定僅因時間久遠，即認為有暫不執行刑罰的必要，因此裁定不宣告緩刑。全案仍可上訴。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

