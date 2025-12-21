見學日本威士忌：跟著翻譯官Vince尋訪蒸餾所酒香故事
大自然中的靜岡蒸餾所（圖片來源／時報文化提供）
靜岡縣
靜岡蒸餾所：從柴火「直燒」威士忌到玉露茶湯的味覺風景
靜岡蒸餾所正式的名稱是「Gaia Flow靜岡蒸餾所」，位於靜岡玉川地區。是本書提及的蒸餾所中，最難抵達的蒸餾所，強烈建議租車自駕或包車前往。
靜岡蒸餾所的創辦人中村大航原本是一個普通的威士忌愛好者，他的父親到東京出差，就會買威士忌回家，從小耳濡目染之下，成年後，他經常前往威士忌酒吧，愛上了單一麥芽威士忌的世界。他也曾參加余市蒸餾所舉辦的「My Whisky」活動，實際體驗製作威士忌。
2012年，他展開蘇格蘭艾雷島酒廠朝聖之旅，走過波摩、阿貝、拉加維林、拉弗格等知名酒廠後到了「齊侯門」（Kilchoman Distillery）。參觀時，他突然靈光一閃：「如此小規模的酒廠也能享譽國際，那或許我也能做到。」湧現決心，毅然投入生產威士忌的行列。
在得到妻子的同意後，喜愛威士忌的父親也成為中村先生最大的支持者。靜岡蒸餾所在2016年夏天完工，是自2008年秩父蒸餾所以來，日本國內久違的新蒸餾所。蒸餾所的建築使用了大量靜岡產的木材，見學時可以感受整間蒸餾所都飄著木材的美好香氣。
中村先生透過拍賣，買下已關廠的「輕井澤蒸餾所」部分設備。最後發現4座蒸餾器僅剩一座還能使用。幸運的是，蒸餾器之外，磨麥機（Malt Mills）的狀況不錯，這台紅色又顯眼的磨麥機在參觀時可別錯過了。
靜岡蒸餾所的獨創與傳承
靜岡蒸餾所在2017年開始蒸餾。目前使用中蒸餾器有：直火加熱的蒸餾器「W」（取自Wood fire），輕井澤當年的蒸餾器「K」（取自Karuizawa），以及作為第二次蒸餾使用的「S」（取自Shizuoka）。
靜岡蒸餾所的「直火加熱」（直接在蒸餾器底下燒火加熱）和余市直火燒炭加熱的方式不同，是以添加木柴作為柴火為蒸餾器加熱，內部溫度可達800度，在威士忌界算是獨一無二的做法。值得一提的是，作為柴火使用的木材都來自靜岡。
靜岡縣除了產茶之外，林業也十分發達。中村先生盡可能地使用當地物產，除了常見的奧勒岡杉木發酵槽外，蒸餾所也使用了靜岡產的杉木作為發酵槽。
中村先生也以本地大麥、靜岡開發的酵母菌來生產威士忌。「要在未來實現『100%靜岡產威士忌』」就是他的夢想。
蒸餾所內有品飲空間，從檜木吧檯旁，掛著書法卷軸牆面往右看，就能透過玻璃望見整個蒸餾空間。在這裡，可以用最低的價格（一杯僅需幾百塊日圓）品嘗到各種靜岡蒸餾所的酒款，而且能在現場購買到靜岡蒸餾所自家的威士忌產品。
見學參觀的1號熟成倉庫，是採開天窗的獨特設計，夏天攝氏30度、冬天零下10度的溫差，加快了威士忌在橡木桶中的熟成，也因此這間倉庫的「天使分享」超過10%，幾乎和台灣一樣，建議放滿3年就儘早裝瓶。有私人包桶的朋友，提早預約的話，可以在這裡和自己的包桶拍照，並現場取出威士忌裝在樣品瓶中帶回品嘗，等待熟成度讓自己滿意後再請蒸餾所裝瓶。
除了蒸餾所腹地內增建的熟成倉庫外，靜岡威士忌還有兩座位於「縣外」的神秘熟成倉庫「Secret Warehouse」。一座稱為「North」（北倉）、一座稱為「South」（南倉）。北方的熟陳倉庫沒有刻意以溫差加速熟成，可以感受到靜岡的原酒，在冷涼的氣候中緩慢熟成的風格。那天在蒸餾所試到的北方五年，酒質就略顯年輕，期待它長時間熟成後的作品。
比較相同原酒、橡木桶型在不同熟成環境帶來的差異，也是威士忌的一大樂趣。有機會要再找南方熟成來試試！
靜岡精釀啤酒與威士忌展
我前後去過靜岡蒸餾所四次。這次訪日時間剛好搭上，就和酒友們一起跑到「靜岡精釀啤酒與威士忌展（Shizuoka Craft Beer & Whisky Fair）」暢快喝了一整個下午。
靜岡酒展是在靜岡蒸餾所的中村先生推動下開始的。地點辦在常磐公園，從靜岡站北口走路過去僅要10分鐘。2025年活動辦在五月底，晴空萬里的天氣，讓威士忌喝起來竟有種「溫酒」的感覺。不過，這反倒是個適合喝啤酒的好天氣，12家靜岡在地的精釀啤酒，讓你一次喝個過癮。
現場的食物攤位也還算豐富，有靜岡關東煮、炸雞翅、炸肉餅和可樂餅、漢堡、生火腿、咖哩飯等，有種校慶或戶外同樂會般的趣味。
威士忌方面，則有秩父蒸餾所、吉田電材蒸餾所、富士御殿場蒸餾所、廣島的櫻尾蒸餾所等十多個攤位。由於真的太熱，簡單喝一圈後我便找了地方坐下來喝起街邊酒吧販售的沁涼白酒，一面看著孩子們在公園戲水，一面放空恢復出國前疲憊的身心，度過了一個悠閒舒適的陽光午後。
值得一提的是，靜岡蒸餾所的攤位在那天公開了最新的「七年熟成」單一麥芽威士忌。它第一場的大師講堂恰好也是由我翻譯的。中村先生第一年只能帶來各種新酒樣品，之後的講堂則帶來剛滿三年的威士忌，再到今天已經有七年的單一麥芽產品出現。驚覺自己因為興趣，涉足威士忌的翻譯也超過七年了。
那一年的高雄威士忌嘉年華我除了翻譯中村先生的大師講堂外，也翻了英國古酒專家、Whisky Sponge創辦人Angus MacRaild的大師講堂。從酒展志工、翻譯換酒一路走來，這份投注了許多時間的愛好彷彿成為了我的第二專業。此後，在許多的酒展講堂上，或許是英文也或許是日文，都時常能見到我眉飛色舞地為我最愛的威士忌口譯，也為我贏得了「翻譯官」的綽號。什麼，你問我靜岡七年好喝嗎？這一杯威士忌，讓我沉浸在過去幾年與威士忌一同走來的足跡，如人飲水冷暖自知。至於味道如何還得由你自己品嘗，譜寫屬於你自己的風味回憶。
同場加映
來靜岡找「茶」、富士山人孔蓋與小丸子樂園
在去日本工作前，我是個滴酒不沾的人。那時我一杯啤酒就醉，醉了就睡，酒品十分好。其實，這個好習慣源自高中某次失戀。那次我帶了罐海尼根到學校，想要借酒澆愁，但啤酒其實是被同學喝掉的。因為我沒喝幾口就感到頭暈，同學和導師報告說我發燒，我就這麼蓋著外套趴在桌上，從第一節課一路昏睡到中午。
在愛上威士忌前，我一直愛茶。母親年輕時是茶藝館的茶師，從小家裡就充滿茶香。到日本工作時，辦公室放了好幾種台灣帶來的茶葉，有時也會泡給同事們喝，據說後來回台後好多人懷念我的高山烏龍茶。
儘管台灣茶始終是我心中的第一，但畢竟在日本工作，幾年下來綠茶也喝了不少。既然來到靜岡蒸餾所見學，而靜岡縣又是日本三大茶產區之一，人在靜岡怎麼可以不來找「茶」呢？
創業於1899年的丸松製茶場，開設了現代感十足的「San Grams Green Tea & Garden Cafe」，「San Grams」，意思是「3公克」的意思，要用3克的茶葉提供你茶園最動人的風味。
在Cafe現場可以「點單壺」品飲到二十多種茶款。那天我點了三種茶搭配三道料理。綠茶搭配綠茶茶泡飯、綠茶搭配抹茶生乳捲，以及玉露搭配茶葉沙西米。
印象最深的是玉露沙西米，泡出茶湯後，直接搭配醬油把茶葉沾著吃，以「Sashimi」的吃法，最直觀地表現出玉露的「Umami（旨味、鮮味）」。原來，茶葉是可以當料理的。而玉露充滿高湯鮮味的茶湯，讓我理解了茶人朋友維琳姐說的：「為什麼我們說茶湯、茶湯？因為有些茶喝起來就像喝湯。」
當初我去的是靜岡站前百貨1F的店鋪，已查不到資訊，有興趣的朋友可以前往東海道本線菊川站前的「菊川總店」找茶。另外，富士御殿場Outlet的美食區也有一分店，不過品項少了許多，也少了許多樂趣。
富士山是靜岡「名物」，沒想到靜岡人連腳下都踩著富士山。路面人孔蓋上的各種富士山圖案是靜岡縣的一大特色。「人孔蓋」是從英文「manhole cover」直接翻譯過來的，指供人進出的孔，與水溝蓋有所不同。有人喜歡收集御朱印，也有人收集日本人孔蓋的照片。我拍到的這個圖案是久能山東照宮與富士山。另外，由於清水市是《櫻桃小丸子》作者櫻桃子的家鄉，因此還能看到小丸子圖案的人孔蓋呢！
說起小丸子，在靜岡市清水區的「S-Pulse Dream Plaza」購物中心內有「櫻桃小丸子樂園」，可以走進小丸子的世界。我幾次前往靜岡蒸餾所，都有安排這個行程。2019年再訪時，因為作者櫻桃子罹癌過世，小丸子樂園還布置了一個色調十分溫暖、充滿卡通風格的追思靈堂，供粉絲們悼念。從JR「清水站」有免費接駁車，約10分鐘即可到達。
大自然中的靜岡蒸餾所。
蒸餾所入口的暖簾。
創辦人中村大航先生在導覽中介紹從輕井澤蒸餾所拍賣中接手的紅色磨麥機。
靜岡蒸餾所的木製發酵槽與木造空間散發木材清香。
日本威士忌小知識：輕井澤蒸餾所
1955年由大黑葡萄酒株式會社創立於日本長野縣。以西班牙歐洲橡木雪莉桶，賦予酒體濃郁的果乾、巧克力與香料風味。規模小產量少，1990年代起幾乎停產，2011年關廠、2016年拆除。成為喝一瓶少一瓶的「夢幻酒廠」，在拍賣市場屢創天價。
層架式的熟成倉庫。
蒸餾器W採木柴直火加熱。
添柴時火非常大，參觀時也能感受到熱度。
見學小叮嚀：大眾運輸的交通方式：從JR靜岡站搭乘「靜鐵Justline」路線巴士約60分鐘。在巴士站「靜岡站前」9號乘車處上車，搭乘安倍線（118上落合方向），於「奧之原上（奥の原上）」站下車。
包桶者可以現場取出樣品。
品飲空間轉頭就能看到蒸餾空間。
品飲空間可以品飲大部分核心及非賣品酒款。
每年五月都會舉辦的靜岡精釀啤酒與威士忌展。
靜岡蒸餾所攤位喝到看著它長大的七年威士忌，只覺時光飛逝。
往靜岡蒸餾所路上看見的富士山。
靜岡找茶。
茶泡飯就是要用綠茶才最對味。
富士山與久能東照宮的人孔蓋。
小丸子的人孔蓋。
美麗的清水港。
「飲酒過量，有害健康」
