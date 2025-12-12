見宏福苑大火痛心！張學友單曲幫打氣：有著無力感

香港宏福苑大火事件造成嚴重傷亡，歌王張學友發布單曲《陽光普照》，希望透過音樂為受災民眾帶來力量與希望。這首多年前錄製的歌曲，歌詞意境如同撥雲見日後的陽光普照，充滿鼓舞人心的正能量。張學友坦言，面對災民家屬的實際需求，捐款可能只是杯水車薪，這讓他感到巨大的無力感。同時，同為香港藝人的王祖藍也在近期受訪時透露，有朋友在此次火災中不幸罹難，讓他感到格外難過。

張學友心繫宏福苑大火。（圖／趙世平攝）

張學友身為出道41年的香港歌手，此次特別發布單曲《陽光普照》為宏福苑大火的受災民眾打氣。這首歌曲的歌詞充滿希望，如「遠處總有光線為你照耀，無助、軟弱、沮喪、苦笑，難敵每日心中破曉」以及「那有一片黑暗過不了，誰在世上懂得心跳，同樣會被光線普照」，寓意即使在黑暗中，也能看見希望的曙光。張學友在歌曲說明欄中表達了自己的心情，他認為面對家屬所需的援助，單純的捐款可能只是杯水車薪，這讓他感到非常無力，但他仍希望能透過多年前錄製的這首歌，為大家帶來一點能量與支持。

廣告 廣告

同樣來自香港的藝人王祖藍，平時在鏡頭前總是帶給大家歡樂，但在近期的受訪中，他坦言有朋友在此次火災中喪失生命，而且是經過長時間尋找才發現遺體，讓他感到格外悲痛。由於王祖藍和家人也住在大埔地區，宏福苑大火發生的地點是他們的必經之路，這更讓他對這起悲劇感到難過和震驚。

更多 TVBS 報導

超密集！宏福苑樓距僅10M 居民：火苗飄哪燒到哪

杜德偉紅館開唱！林志穎驚喜現身合體 全場瘋掉掀回憶殺

AI眼鏡HTC「VIVE Eagle」今香港開賣 2026年起支援粵語

香港立法會選舉投票率31.9% 宏福苑大火悼念品統一火化

