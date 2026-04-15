見家長？許光漢同框子瑜媽鬧緋聞 登微博熱搜第一網傻眼

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子瑜母親在IG曬出與許光漢的後台合照，被過度解讀為「見家長」，意外掀起戀情聯想，消息甚至登上微博熱搜。（翻攝自周子瑜媽媽、周子瑜IG）

周子瑜近日被傳與許光漢熱戀，話題一路延燒，甚至衝上微博熱搜第一。但所謂「戀情證據」其實相當單薄：許光漢現身TWICE台北演唱會，加上子瑜母親在IG貼出一張兩人後台合照，兩條線索被拼湊後，直接升級成「見家長」，劇情跳躍程度讓不少人看傻眼。

網路輿論很快出現反彈聲浪，「看演唱會＝談戀愛？」、「合照＝見家長？」質疑聲幾乎一面倒。畢竟截至目前，既沒有兩人私下同框畫面，也沒有任何互動被拍到，整起傳聞更像是從零碎資訊硬拼出來的故事線。

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即使有網友進一步整理行程，指出兩人自2025年起多次出現在同一國家，但細看內容，幾乎全是公開工作安排——演出、宣傳、巡演，本來就屬藝人常態。業界人士也直言，跨國跑行程早已是基本盤，「同地點出現」根本不能當成戀情依據。

粉絲態度同樣關鍵。子瑜粉絲強調，她正處於世界巡演期間，行程滿檔；許光漢粉絲則搬出他過往受訪提及「目前單身」的說法，雙方幾乎同步否認這段關係。也有網友直白吐槽：「現在連同框都不用，就可以寫戀情？」

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