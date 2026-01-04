見尪想試「本土車」還留言5字通關密碼！人妻急求助 網示警：小心帶病回去

一名人妻發現丈夫在Threads留言疑似想試車。（圖／翻攝自臉書／毒姑九賤婆媳討論區）

「請問這是不是約砲的？」一名人妻指出，丈夫日前在看似賣車的帳號下方留言神祕數字「41712」，但貼文內容卻十分怪異，像是車長168、車重50、車燈D-E等等，讓她懷疑丈夫可能想出軌。對此，不少知情人士便幫忙解答，「這麼明顯就不用猜了，直接分吧」、「很明顯是嫖」。

該名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上傳一張手機截圖，內容顯示一個疑似賣車的Threads帳號發文列出「台中台灣本土性能車」規格，包括「車長168、車重50、車燈D-E，賞車地點台中」，還附上通關密碼「41712」。

人妻發現，自己的丈夫迅速在底下留言「41712」，讓她忍不住PO文求助，「圖中回答的人是我先生，請問這是不是約砲的？謝謝你們。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「我只能說這是試車活動」、「試車，試開後可能會生病」、「不是，是車商活動，還有機會抽中PHV的弟弟HPV帶回去」、「不知道是什麼車，一定是稀有的型號」、「這麼明顯就不用猜了，直接分吧」。

也有人指出，「不是約砲，是買春」、「很明顯是嫖（那個帳號往更下面拉寫得更露骨）車長＝身高，車重＝體重，車燈＝罩杯」、「是，剛拿給我老公看，我老公說應該是」、「可以把『應該』去掉，百分百就是啊，茶改成車而已，也太明顯了，而且還不一定是國產車，大多應該是東南亞進口車」、「以前賣車沒聽過這種術語，剛問老公也說是」、「哇X，看到這篇，我才知道原來我真他X的單純」。

