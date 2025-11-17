見巡邏警慌張上車關門！警盤查瞥見駕駛座有槍 他急藏仍被逮

北市萬華分局西門町派出所員警16日晚間巡邏時，驚見1男神色慌張，意外在男子車上查獲槍毒。（圖／翻攝畫面）

北市萬華分局西門町派出所員警16日晚間晚間巡經貴陽街二段時，發現路旁一輛違停轎車，後方乘客本欲下車，卻在發現巡邏員警經過的下一秒，隨即慌張上車關門，讓警方當場起疑，竟意外在駕駛座發現一把改造槍支、子彈與毒品，後座乘客眼見在劫難逃，才坦承槍枝為其所有，警方也因此意外再搜出4包還有海洛因成分毒品。

據了解，43歲的徐姓男子16日晚間與多名好友一同外出，不過49歲的林姓駕駛將車輛違停在路旁時，徐男準備要下車，卻在下一秒驚見從後方駛來的巡邏警車，讓徐男嚇得立即上車關門，異常舉動當場引起警方注意。

警方上前盤查時，發現徐男神色緊張，同時瞥見駕駛座下方疑似有槍枝，立即要求徐男等人全數下車接受盤查，徐男眼見在劫難逃，才坦承自己持有槍枝，一時慌張才將槍枝由後座往前推。警方後續經盤查後，除發現改造槍枝外，同時起獲子彈5顆與毒品4包，其中毒品初驗呈現微海洛因反應。全案後續也依照槍砲彈藥刀械管制條例與毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦。



萬華分局表示，將持續加強肅槍、緝毒力度，保護市民免於危害，並警告不法份子勿心存僥倖。呼籲民眾如果發現任何犯罪之事證，請立即向警方舉發，共同維護社會治安。

