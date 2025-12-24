見張文父母下跪哭了！公關女王嘆「誰都不想孩子受傷」：願社會多些關懷
記者趙浩雲／台北報導
27歲男子張文19日晚間在台北市犯下隨機殺人案，於北車、中山商圈闖入人群揮刀行兇，造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷。昨（23）日張文父母現身公開下跪致歉，對此公關公司老闆岳啟儒也不忍發文，表示當父母的一輩子都在為子女操心，相信加害者的父母也很痛心。
岳啟儒在社群平台表示，看到余家昶的母親公開表示不怨張文，並呼籲外界不要指責張文的父母，甚至請大家給予安慰，讓她深受觸動，直呼「八十幾歲的余媽媽多麽慈悲啊」。她也提到，在新聞畫面中看到張文父母下跪致歉時，「我也忍不住紅了眼框」，並聯想到11年前鄭捷案中，加害者父母同樣下跪道歉的畫面。
岳啟儒指出，加害者罪有應得，無論是跳樓身亡或接受法律制裁，都難以平息受害者家屬的傷痛，但悲劇已經發生，社會是否還要「罪連父母」，值得深思。她也回應部分網友指責張文父母沒有把孩子教好，未察覺其反社會人格，甚至認為金援生活費形同共犯的說法，直言這樣的論述過於簡化。
她強調當過父母的人都明白，孩子在青少年時期所受到的影響不只來自家庭，還包含學校、同儕、社會環境與電玩，現今社群媒體更是爆裂式地渲染思想，「再用心的父母，也沒辦法百分之百了解或掌控孩子的內心」。
岳啟儒也提及英國影集《混沌少年時》，描述加害者父母在偵訊過程中的心境。劇中父親在律師提出證據前，仍選擇相信兒子沒有犯案，直到真相揭露才崩潰痛哭，讓她直言那一幕令人難忘。她指出，影集中少年的家庭看似正常，鄭捷的家庭同樣如此，當年看到新聞時她也曾震驚到反思，甚至擔心自己的孩子是否也可能走偏。
她感慨表示，父母一輩子都在為子女操心，孩子年幼時擔心健康，青春期害怕學壞，成年後仍關注其心理狀態與價值觀，「也許父母不懂得怎麼教，但世界上沒有任何一種親子教養方法，可以保證孩子都成為模範生」。
岳啟儒最後強調，沒有人希望自己的孩子受到傷害，更不會有父母希望孩子成為惡人，父母也不是孩子一生的監視器。她相信加害者的父母同樣承受巨大痛苦，若社會要求父母連帶承擔子女的罪過，只會讓仇恨蔓延、社會更加偏激。適逢平安夜，岳啟儒也呼籲，在悲劇之後，社會更需要用愛來療傷，盼望多一些關懷與溫暖，「願大家生活平安」。
