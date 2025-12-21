見張文隨機殺人心有餘悸 黃國昌盼仍對他人保持善意：正常生活是對暴力堅定回擊

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

隨機殺人犯張文19日晚在捷運台北車站、中山商圈投擲煙霧彈並隨機攻擊刺殺路人，造成社會心理震撼。民眾黨主席黃國昌發文表示「心有餘悸」，昨晚很多人睡不安穩，他也是。隨著各種片段更新的資訊，恐懼擔心的情緒仍如此真實，在生活中、社群組裡瀰漫，因為我們習慣的日常，也被攻擊的偏離常軌、失去了安全感。

黃國昌發文說，昨晚很多人睡不安穩，他也是。隨著各種片段更新的資訊，恐懼擔心的情緒仍如此真實，在生活中、社群組裡瀰漫，因為我們習慣的日常，也被攻擊的偏離常軌、失去了安全感。

黃國昌說，除了害怕，還有感佩與心碎的情感震盪，在昨晚那麽混亂危險的現場，有挺身而出、不幸遇難的余先生，還有彼此幫助的商場工作人員與民眾，在這麼令人驚恐的關鍵時刻，他們選擇了勇敢與善良，保護陌生人，把自己擋在恐懼之前。

也因此，他強調不能讓恐懼成為我們的未來，這些勇者的作為，展示了珍貴的意義，那就是我們應當良善的對待彼此，珍惜守護這個社會的穩定日常。

黃國昌強調，暴力想要的，是讓我們彼此懷疑、讓生活停下來、讓信任崩解。但我們不能、也不可以，把社會交給恐懼。所以，讓我們在哀悼與檢討的同時，仍然牽著家人的手出門，保持著平常的生活節奏，仍然對身邊、對網路上的「他人」，保持關懷與善意。

黃國昌表示，正常的生活，本身就是對暴力最堅定的回擊。銘記逝者，守護彼此，讓這個社會成為可以安心生活的所在。別讓恐懼宰制，勇氣與善良才應是我們共同的語言。



◎《FTNN新聞網》關心您：再給自己一次機會！

自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）

生命線：1995、張老師專線：1980。

◎《FTNN新聞網》提醒您：危險行為請勿模仿！

