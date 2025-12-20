見張文隨機殺人痛心！「長髮哥」健身房忍淚：悲傷到不行

27歲男子張文19日傍晚頭戴防毒面具穿著防護裝備，使用汽油彈、煙霧彈，隨機持刀犯案造成4人死亡（含張文），這起駭人事件也讓去年5月在台中捷運砍人案中英勇與凶嫌搏鬥的「長髮哥」許瑞顯感嘆「悲傷到不行」。

長髮哥」許瑞顯感嘆「悲傷到不行」。（圖／資料照片）

不少網友表示第一時間就想到「長髮哥」 ，稱攢他真的很幸運跟勇敢，許瑞顯則在Threads發文表示：「謝謝關心我心理狀態的人，我很努力的在健身房忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行，對太多東西難過，無力陳述，早點練完回家吃飯。」他先前也說，「不是啊，為什麼越來越過分了？真的是希望大家都平平安安欸！」

張文在19日下午先是在租屋處周遭放火，後續在台北車站M7出口丟擲煙霧彈，在旅館藏匿1小時後到捷運中山站附近隨機砍人，過程中還持刀傷害上前阻止的民眾，犯案完後逃進百貨後自高樓墜落身亡。

目前包含張文在內一共造成4死9傷，相關消息曝光後，不少網友馬上想到過往在中捷遇到持刀男，選擇英勇與對方對抗的「長髮哥」許瑞顯，2024年5月台中捷運爆發隨機砍人案，當時27歲的許瑞顯與凶嫌洪淨搏鬥試圖奪刀，但眼旁也遭砍傷，網友紛紛安慰許瑞顯：「這是PTSD，暫時先不要滑社群跟看新聞了」、「你網路先不要滑了」、「這次嫌犯還穿裝備、帶煙霧彈⋯⋯因為現在民眾都會反擊了⋯⋯所以這次有備而來」、「我第一時間想到你，你真的很幸運也很勇敢」、「這次任務不是你的，放下吧」、「謝謝中捷英雄，但先讓手機休息，英雄也先休息」。

