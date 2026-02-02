見彩券上財神爺「跟店裡有點像」 他挑了一張尾數8大喊：我中頭獎了





財神爺真的「站對地方」？南投一名年約30多歲的男子，日前在南投縣埔里鎮薰化里西寧路的「鑫勇得彩券行」，幸運刮中刮刮樂「五路財神」頭獎500萬元，從原本只是試手氣，意外抱回大獎，讓投注站內外都驚呼連連。



代理人蔣小姐轉述，這名幸運兒當天原本只是到店裡購買「1,200萬大吉利」刮刮樂，並在店內慢慢刮開對獎。過程中，他聽到店員與其他客人聊起「五路財神」彩券上印的財神爺圖像，覺得和店裡供奉的財神爺「長得有點像」，心想既然這麼有緣，不如再試試手氣，於是臨時起意，多買了一張「五路財神」，而且還特別挑了尾數是8的那一張，討個吉利。

沒想到，這個隨手的決定，竟替他換來人生的大驚喜。男子刮開後先是愣了一下，接著神情相當冷靜地走到櫃檯前，低聲對店員說了一句：「我中頭獎了。」店員一開始還以為他在開玩笑，經過反覆確認後，才確定真的刮中500萬元頭獎。這時男子才露出笑容，難掩喜悅，立刻打電話向家人報喜，也特地包了一個紅包給店員表達感謝。



蔣小姐表示，店裡開出大獎後，大家都相當振奮，認為是平時供奉的神明庇佑。為了表達感謝，彩券行也特別準備了一盆蘭花，前往附近的媽祖廟答謝神恩，並祈求未來能持續帶來好運，讓更多民眾把喜氣與希望帶回家。

▼彩券行財神爺神像有保庇！南投淡定男刮中頭獎500萬元。（圖／台彩公司提供）

（封面圖／翻攝自Google Maps）

